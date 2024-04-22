تحديد موعد ارقام جلوس الثانوية العامة 2024 حسب قرارات وزارة التربية والتعليم .. كلها شهرين علي الامتحانات

أكدت وزارة التربية والتعليم أنها تستعد لإعلان ارقام جلوس الثانوية العامة، والتي يرغب الكثير من الطلاب في الشعبتين الأدبي والعلمي من معرفة أماكن جلوسهم قبل إنطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك من أجل التسهيل عليهم معرفة أماكن اللجان الإمتحانية التي سيتم أداء الامتحانات بداخلها، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن كيفية الحصول على أرقام جلوس الطلاب، وهذا ما سنقوم بتوضيحه بكم خلال هذا المقال.

ارقام جلوس الثانوية العامة 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم الفني أنها تقوم الآن بإعداد قوائم ارقام جلوس الثانوية العامة 2024، تسهيلا على الطلاب معرفة أماكن اللجان التي سيتم عقد امتحانات نهاية السنة بداخلها، وستقوم الوزارة بالإعلان عن أرقام الجلوس عقب الانتهاء من مراجعة الاستمارات الخاصة بالطلاب عبر موقعها الالكتروني وسيتم إتاحتها أيضا داخل المدارس ليتم الحصول عليها في بطاقات.

موعد امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد عقد امتحانات الثانوية العامة التي سيتم انطلاقها يوم الإثنين الموافق 10 يونيو المقبل، وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو، بعد أن يتم تصنيف أرقام جلوس الثانوية العامة الخاصة بالطلاب حسب الشعبة العلمية والأدبية وكذلك الديانة بسبب اختبار مادة التربية الدينية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

مادة التربية الوطنية والتربية الدينية:الاثنين 10 من يونيو 2024

الإقتصاد والإحصاء:الأربعاء 12 يونيو 2024.

اللغة العربية:السبت 22 من يونيو 2024.

اللغة الأجنبية الثانية:الثلاثاء 25 من يونيو 2024.

مادة الفيزياء: 29 من يونيو 2024.

اللغة الأجنبية الأولى:الثلاثاء 2 من يوليو 2024.

الجيولوجيا والرياضيات البحتة: 10 من يوليو 2024.

السبت 13 من يوليو 2024 التفاضل والتكامل.

الأحياء والاستاتيكا: الأربعاء 17 من يوليو 2024

امتحان الديناميكا: السبت 20 من يوليو 2024.

موعد تسليم ارقام جلوس الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم ان ارقام جلوس الثانوية العامة سيتم تسليمها خلال شهر مايو المقبل بعد أن يتم طباعتها على بطائق ورقية مكتوب عليها إسم الطالب ورقم اللجنة ورقم الجلوس الخاص به، كما اكدت الوزارة أيضا أنها ستقوم بالإعلان عن أرقام جلوس الشعبتين العلمي والأدبي للشهادة الثانوية وأماكن اللجان عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني.