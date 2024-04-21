“قدم الساعة” متى بداية تطبيق التوقيت الصيفي 2024 والعمل به في مصر؟

يبحث الكثير من الملايين عن متى بداية تطبيق التوقيت الصيفي 2024 والذي يتزامن بالقرب من انتهاء شهر أبريل، حيث تفصلنا عن تطبيق التوقيت الصيفي أيام قليلة، والذي سيستمر لمدة 6 أشهر على غرار التوقيت الشتوي، ويتم تطبيق التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة.

متى بداية تطبيق التوقيت الصيفي 2024

من المفترض انتهاء تطبيق التوقيت الشتوي خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن انتهى الشتاء بشكل رسمي والذي يكون في يوم الأربعاء الموافق 20 مارس الماضي ومنها ليبدأ فصل الربيع والذي تكون مدته 4 أشهر كاملة، وكذلك في يوم الخميس 20 يونيو 2024 يبدأ فصل الصيف .

مما سيحقق العديد من المزايا والخدمات الهامة للدولة بمؤسساتها المتعددة والمختلفة والمواطن أيضا فيما يتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء بوجه عام وكذلك توقيتات العمل النهارية.

ولمعرفة متى بداية تطبيق التوقيت الصيفي 2024 والذي ينتظره الملايين من المواطنين، ذلك من أجل معرفة موعد تغيير الساعة، حيث أنه سوف يتم في الموعد المقرر له في شهر أبريل الجاري 2024 والذي يعد آخر جمعة تحديدا بشكل عام في الشهر، حيث إنه لا توجد صحة لأي أخبار قد تكون متداولة بشأن تغيير أو العمل على تقديم مواعيد تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024.

متى بداية تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

سيتم العمل بالتوقيت الصيفي 2024، بدأ من يوم الجمعة القادمة من شهر أبريل، والموافق 26 من الشهر، حيث أنه سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة وذلك لتكون الساعة بدلًا من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الواحدة صباحًا ومنها يدق موعد التوقيت الصيفي.

كما حددت الحكومة المصرية موعد العمل بالتوقيت الصيفي والذي يكون بدأ من الساعة 12 منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، أي بعد 25 يومًا من الآن.

كما سيتم تقديم الساعة وكذلك سيستمر العمل بالتوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة والتي تكون من شهر أبريل إلى يوم 28 أكتوبر 2024.