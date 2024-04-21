رابط نتائج السادس الابتدائي العراق 2024 وجدول الاختبارات بعد التحديث الأخير

رابط نتائج السادس الابتدائي العراق 2024 الرسمي الذي تعلن عنه وزارة التعليم العراقية نتائج الطلبة الذي ينتظره الكثير من أولياء الأمور في المرحلة الابتدائية، ولا سيما ونحن على نقترب من موعد امتحانات السادس ابتدائي الذي ينطلق خلال شهر مايو 2024، وبعدها بقليل ترفع النتائج النهائية على الموقع الرسمي، لذا نكشف لكم في السطور التالية جدول اختبارات السادس الابتدائي في العراق بعد التحديثات الجديدة.

رابط نتائج السادس الابتدائي العراق 2024

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتوفير رابط إلكتروني رسمي خاص بالوزارة من اجل الاستفسار والشكاوى ومعرفة كل ما يتعلق بالتعليم العراقي ومعرفة موعد اختبارات الطلاب في جميع المراحل التعليمية وأرقام الجلوس والنتائج وغيره وذلك من اجل توفير الوقت والجهد وتيسير الأمور علي الطلاب وأولياء الأمور حيث يكون هذا الرابط هو الخاص بالنتائج ويمكن الدخول عليه من خلال الضغط results.mlazemna.com.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024

اليوم الأول الأحد الموافق الثاني عشر من شهر مايو عامًا 2024 مادة التربية الدينية.

اليوم الثاني الإثنين الموافق الثالث عشر من شهر مايو عامًا 2024 مادة اللغة العربية.

اليوم الثالث الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر مايو عامًا 2024 مادة اللغة الانجليزية.

اليوم الرابع الأربعاء الموافق الخامس عشر من شهر مايو عامًا 2024 مادة الرياضيات.

اليوم الخامس الخميس الموافق السادس عشر من شهر مايو عامًا 2024 مادة الدراسات الاجتماعية.

اليوم السادس السبت الموافق الثامن عشر من مايو 2024 مادة العلوم.

اليوم السابع الأحد الموافق التاسع عشر من مايو 2024 مادة اللغة التركانية.

خطوات نتائج الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول لعام 2024

الذَّهاب إلي الموقع الإلكتروني لنتائجنا أو الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية العراقية.

النقر علي نتائج الامتحانات.

المرحلة التعليمية والصف المقيد به التلميذ والدور الأول والعام الدراسي.

كتابة اسم الطالب صحيح بجانب رَقَم الجلوس الخاص به.

تحديد المحافظة التابع لها الطالب أو الطالبة أي المنسوب لها.

النقر علي كلمة الاستعلام.

حتي يظهر كشف بنتائج بصيغة pdf.

يلزم اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

ثم الضغط على تنزيل المِلَفّ علي جهازك.

بعدها يتم البحث عن اسمك في خانة البحث حتي يتم معرفة النتيجة والحصول عليها فور الانتهاء والاعلان عن ظهورها.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح رابط نتائج السادس الابتدائي العراق 2024 وخطوات الاستعلام بعد التحديث الأخير.