“خلال إعلان تشويقي” شركة vivo تحدد 2 مايو القادم 2024 للإعلان الرسمي عن هاتفها الجديد vivo V30e ذو المواصفات الفريدة

قامت شركة vivo بتحديد يوم 2 مايو للكشف الرسمي عن هاتف vivo V30e ضمن فئة الهواتف المتوسطة، يتميز الهاتف بقدرة بطارية 5500 مللي أمبير، وقد تم الكشف عن تصميمه في إعلان تشويقي جديد، وخلال الإعلان تم تأكيد أن الهاتف سيكون أنحف إصدارات vivo المميزة بسمك 7.69 ملم.

تعرف على مواصفات هاتف شركة vivo الجديد

بالإضافة إلى ذلك، أفادت شركة vivo أن بطارية الهاتف ستدعم عمرًا تصل إلى 4 سنوات، مما يعني أن كفاءة البطارية لن تقل عن 80% بعد 1600 دورة شحن، ويتضمن الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تستخدم مستشعر IMX882 من Sony، كما يحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل مع ميزة التركيز التلقائي على العين، وإضاءة Aura، وفلاش LED، وتصميم “Gem Cut”.

ألوان هاتف شركة vivo الجديد vivo V30e

من المقرر أن يتوفر الهاتف vivo V30e بألوان أحمر “Velvet” وأزرق، وسيشمل شاشة منحنية، وتشير التسريبات إلى أنه سيأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.78 بوصة وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120 هرتز، كما سيكون هاتف شركة vivo مزودًا برقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 1 وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت.

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مواصفات إضافية بكاميرة هاتف vivo V30e

بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن الكاميرا الخلفية الثانوية دقة 8 ميجابكسل وعدسة بزاوية واسعة، كما أنه من المقرر أن يدعم الهاتف vivo V30e تقنية الشحن السريع بقوة 44 واط، وسيتوافر بمعايير IP64 لمقاومة الماء والغبار، كما سيعمل الهاتف بنظام Android 14 وواجهة Funtouch OS 14.

تعرف على المزيد بشأن هاتف شركة vivo الجديد vivo V30e

كما أنه من المتوقع أن يقدم هاتف vivo V30e المزيد من الميزات والمواصفات، فيما يلي بعض التفاصيل الإضافية:

الشاشة: من الواضح خلال الإعلان التشويقي والذي تم عرضه للجهاز، أن الهاتف سيحتوي على شاشة AMOLED كبيرة بحجم 6.78 بوصة وبدقة Full HD+، ومن المتوقع أيضا أن يدعم معدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز، مما يوفر تمريرًا ورسومًا متحركة أكثر سلاسة.

المعالج: من المتوقع أن يتم تشغيل هاتف vivo V30e بواسطة مجموعة شرائح Snapdragon 6 Gen 1، والتي ستعمل على توفير التوازن بين كل من الأداء وكفاءة الطاقة.