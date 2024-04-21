رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024 والشروط 9 المطلوبة للتجديد

رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024، الذي يقلل عليها المواطنين لإضافة البيانات المطلوبة للقبول في هذه المنحة التي تعمل على مساعدة الأسر، حيث مازالت الحكومة تقدم يد العون والدعم لكافة مواطنيها داخل الدولة، ومن ضمن هذا الدعم منحة البطالة، كما تقدم الحكومة كافة المساعدات للمواطنين الذين يبحثون عن العمل، لذلك نقدم لكم في هذا التقرير رابط وشروط تجديد منحة البطالة.

رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024

أتاحت الحكومة الجزائرية رابط رسمي لتجديد منحة البطالة وذلك لتسهيل الأمور علي المواطنين وإكساب الوقت مع الاعتبار بمراعاة أن الشروط والخطوات قد تختلف من ولاية عن الأخري داخل دولة الجزائر العربية حيث يكون الرابط الذي أتاحته الحكومة هو رابط وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالجزائر.

شروط الحصول علي منحة البطالة في الجزائر 2024

وضعت الحكومة العديد من الشروط للحصول علي منحة البطالة أو تجديد المنحة أيضا، حيث تكون تلك الشروط كما يلي:

تجهيز جميع الأوراق والمستندات المطلوبة. الشخص المتقدم للحصول على المنحة يشترط ان يكون جزائري الجنسية أي يتمتع بالجنسية الجزائرية. يجب ان تكون مدة البطالة مسجلة في وزارة العمل الجزائرية من مدة 90 يوم علي الأقل. لا يجوز تقديم الدعم للأشخاص المقيدين في المؤسسات التعليمية. المواطن المتقدم يلزم بان لا يكون مقيد في اي جهة تأمينيه اخري مثل التأمين المهني او الضمان الاجتماعي او التقاعد. تقديم منحة للزوجة في حالة إذا كان الزوج عاطل عن العمل اي لا يعمل. لا يمتلك اي عقار سكني او منشأة تجارية. يجب ان لا يعمل في اي مجال او نشاط تجاري أو حرفي. عمر الشخص المتقدم للمنحة لايقل عن عمر 19 عام ولا يزيد عن 40 عام.

كيفية تجديد منحة البطالة الجزائرية 2024

الذَّهاب إلي أقرب مكتب عمل قريب من محل الإقامة أو التسجيل الإلكتروني من الموقع الرسمي كالتالي:

الدخول على الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر anae.dz.

إدخال الهُوِيَّة الوطنية وكلمة المرور.

اختيار منحة البطالة.

تقديم طلب تجديد المنحة المعتمد من الوكالة بالتوقيع والختم.

إحضار جميع الوثائق المطلوبة مثل الهُوِيَّة الوطنية.

مستند يثبت ان ليس لديك أي نشاط تجاري أو حرفي، شهادة مسكن، تقرير فحص طبي شامل حديث في حالة الطلب.

تسديد الرسوم المالية المطلوبة واستلام وصل الطلب بجانب تحديد موعد استلام قرار التجديد.

النقر علي كلمة التسجيل وتأكيد الطلب.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024 والشروط 7 وخطوات التجديد.