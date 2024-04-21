لو عاوز موبايل بمعالج قوي جدا وكاميرات فوق الممتازة مقاوم للماء فهاتف سامسونج جلاكسي اي 55 فايف جي هو الحل

أعلنت الشركة الرائدة سامسونج عن هاتف جديد من سلسلة الإيه وهو هاتف Samsung Galaxy A55 5G، يأتي هذا الوحش بمواصفات عملاقة بالنسبة للسعر التي تم إطلاق الهاتف به، ومن المميز في الهاتف بأنه يأتي بشاشة سوبر أموليد تقدم أداء جبار من حيث الألوان وتشبعها، كما أن المعالج قوي جدا ويقدم أداء عالي في الألعاب، كما تم تزويد الهاتف ببطارية عملاقة، وإليك تفاصيل أكثر عن مواصفات الهاتف.

مواصفات Samsung Galaxy A55 5G

المواصفات التفاصيل دعم خاصية NFC مدعوم شريحتي اتصال Nano Sim (شريحتين) شبكات الاتصال 2G, 3G, 4G, 5G الأبعاد والوزن 161.1×77.4×8.2 ملم، 213 جرام مقاوم للماء والغبار IP67 (1 متر لمدة 30 دقيقة) مادة التصنيع يتميز هذا الهاتف يخامات تصنيع من الزجاج محمي بطبقة من جوريلا وإطار من المعدن الألمنيوم نوع الشاشة Super AMOLED بحجم 6.6 إنش، 1080×2340 بكسل، 120Hz، HDR10+, Corning Gorilla Glass Victus Plus ذاكرة التخزين والرام يتوفر هذا الهاتف بثلاث إصدارات من الرامات مع مساحة التخزين كالتالي: 128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام

256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام

256 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام إمكانية زيادة التخزين متوفرة عبر كارت ميموري المعالج والرسوميات Exynos 1480، Xclipse 530، وبفضل هذا المعالج سوف تحصل على أداء قوي جدا وفي الألعاب أيضا كاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل، F/2.2 كاميرا الخلفية 50 ميجا بكسل (F/1.8) وهي الكاميرا الأساسية ومدعمة بمثبت بصري + 12 ميجا بكسل (F/2.2) وهي للتصوير الواسع + 5 ميجا بكسل (F/2.4) وهي الخاصة بالماكر، OIS، Ultra Wide، مع فلاش أحادي من النوع ليد فلاش تسجيل الفيديو 4K@30fps، FHD@30/60fps الاتصالات Wi-Fi a/b/g/n/ac/6، Dual-band، Wi-Fi Direct، بلوتوث 5.3، A2DP، LE، aptX، صوت ستريو نظام الملاحة GPS، GALILEO، GLONASS، BDS، QZSS وسائل الأمان والحماية مستشعر البصمة، Face Unlock، مستشعرات التسارع والقرب، البوصلة، الجيروسكوب، كما أن الهاتف يدعم ميكرفون اضافي لعزل الضوضاء منفذ الشحن USB Type C مع دعم OTG البطارية يأتي الهاتف ببطارية عملاقة بسعة 5000 مللي أمبير، بالإضافة إلى شحن سريع 25 واط نظام التشغيل Android 14 مع واجهة One UI 6.1 الألوان كحلي، أزرق ثلجي، بنفسجي فاتح، ليموني

عيوب سامسونج جلاكسي اي 55 فايف جي

يحتوي الهاتف على بعض العيوب مثل أي هاتف:

لا يحتوي الهاتف على كاميرا التقريب الـ Telephoto.

لا يحتوي الهاتف على منفذ الـ 3.5 ملم على عكس هاتف Xiaomi Redmi 12C.

كان من الأفضل استخدام شاحن بسرعة أكبر مثل منافسيه.

علبة الهاتف لا تحتوي على رأس الشاحن ولا جراب وستضطر إلى شرائه.

مميزات هاتف Samsung Galaxy A55

يحتوي الهاتف أيضا على بعض المميزات التي تميزه عن غيره:

يعد الأول من سامسوند الذي يدعم ال E-sim.

أداء ممتاز من الكاميرات.

الهاتف يأتي بتصميم شيك مع خامات تصينع عالية من الزجاج وفريم معدني، بالإضافة إلى وجود مقاومة للماء.

يقدم المعالج أداء قوي جدا، وسوف تحصل على تجربة ممتازة في الألعاب.

سماعات ستيريو تقدم أداء عالي.

شاشة عالية الجودة من النوع أموليد مع معدل تحديث 120 هرتز، هذا وتقدم الشاشة سطوع جيد عند الاستخدام تحت أشعة الشمس.

بطارية عملاقة تدوم طويلا.

أحدث نظام أندرويد، ومن الجدير ذكره أن سوف يحصل على تحديثات للأندرويد لمدة 4 أعوام.

محتويات العلبة

تحتوي علبة الهاتف على التالي:

هاتف Samsung Galaxy A55

سلك USB من نوع Type C

دبوس معدني

كتيب التعليمات يوضح كيفية استخدام الهاتف

أسعار Samsung Galaxy A55 5G

يبلغ سعر الهاتف في المناطق المختلفة التالي:

المواصفات التفاصيل الأسعار (بالعملة المحلية) السعودية – 128 جيجا بايت / 8 جيجا رام 1500 ريال سعودي السعودية – 256 جيجا بايت / 8 جيجا رام 1700 ريال سعودي الإمارات – 128 جيجا بايت / 8 جيجا رام 1250 درهم إماراتي الإمارات – 256 جيجا بايت / 8 جيجا رام 1450 درهم إماراتي

كانت هذه كافة التفاصيل عن هذه التحفة الفنية من شركة سامسونج.