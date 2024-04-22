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أحدث شفرات جاتا 5 Grand Theft Auto لجميع الأجهزة “أكثر من 70 شفرة ألحقها وخليك التوب”
شفرات جاتا 5 Grand Theft Auto تعد من أهم الشفرات التي يتم الاهتمام بها من قبل جميع لاعبي جاتا عند تحميل لعبة جاتا 5 وذلك بسبب أهمية هذه الشفرات في التخلص من المستويات الصعبة وامتلاك العديد من المهارات الخارقة التي يمكن من خلالها الحصول على المهام الإضافية، ومن المعروف أن هذه الشفرات تختلف حسب المهام التي يرغب الشخص في الحصول عليها كما أنها تختلف حسب الهاتف المحمول أو الكمبيوتر وهو ما سوف نقوم بتوضيحه في السطور القادمة من مقالنا.
شفرات جاتا 5 Grand Theft Auto
تختلف شفرات لعبة جاتا 5 الجديدة باستمرار وفق بعض العوامل المختلفة منها المهام المرغوبة بالنسبة للاعب وكذلك الطريقة التي يتم بها اللعب، واليكم أهم شفرات لعبة جاتا 5 الجديدة:
شفرات GTA Vice City للاعب
|الشفرة
|كود الشفرة
|شفرات البلاي ستيشن
|
شفرات الاكس بوكس
|أسلحة خفيفة
|THUGSTOOLS
|R2, R2, R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP
|RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
|أسلحة قوية
|PROFESSIONALTOOLS
|R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT
|RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT
|أسلحة ثقيلة
|NUTTERTOOLS
|R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN
|RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN
|درع كامل
|PRECIOUSPROTECTION
|R1, R2, L1, X, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP
|RB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
|صحة كاملة
|ASPIRINE
|R1, R2, L1, CIRCLE, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP
|RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down
|تقليل الصحة
|ICANTTAKEITANYMORE
|RIGHT, L2, DOWN, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, L2, L1.
|Right, LT, Down, RB, Left, Left, RB, LB, LT, LB
|جعل الشرطة تطاردك
|YOUWONTTAKEMEALIVE
|R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT
|RB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right
|الهروب من الشرطة
|LEAVEMEALONE
|R1, R1, CIRCLE, R2, UP, DOWN, UP, DOWN, UP, DOWN.
|RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down
شفرات GTA Vice City لتغيير شكل الشخصية
|الشفرة
|كود الشفرة
|شفرات البلاي ستيشن
|شفرات الاكس بوكس
|تغيير الملابس
|STILLLIKEDRESSINGUP
|RIGHT, RIGHT, LEFT, UP, L1, L2, LEFT, UP, DOWN, RIGHT
|Right, Right, Left, Up, LB, LT, Left, Up, Down, Right
|تغيير شخصية اللاعب لشكل لانس
|LOOKLIKELANCE
|CIRCLE, L2, LEFT, X, R1, L1, X, L1
|B, LT, Left, A, RB, LB, A, L
|تغيير شخصية اللاعب لشكل كين
|MYSONISALAWYER
|RIGHT, L1, UP, L2, L1, RIGHT, R1, L1, X, R1
|Right, LB, Up, LT, LB, Right, RB, LB, A, RB
|تغيير شخصية اللاعب لشكل جيزز
|ROCKANDROLLMAN
|DOWN, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, X, X
|Down, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, A, A
|تغيير شخصية اللاعب لشكل سوني
|IDONTHAVETHEMONEYSONNY
|L1, L2, R1, R2, DOWN, L1, R2, L2
|B, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, A, A
|ارتداء اللاعب لقميص الأرجنتين
|WELOVEOURDICK
|R1, L2, R2, L1, RIGHT, R2, LEFT, X, SQUARE, L1
|RB, LT, RT, LB, Right, RT, Left, A, X, LB
|تغيير شخصية اللاعب لشكل فيل
|ONEARMEDBANDIT
|RIGHT, R1, UP, R2, L1, RIGHT, R1, L1, RIGHT, CIRCLE
|Right, RB, Up, RT, LB, Right, RB, LB, Right, B
|تغيير شخصية اللاعب لشكل ميرسيديس
|FOXYLITTLETHING
|R2, L1, UP, L1, RIGHT, R1, Right, UP, Circle, Triangle
|RT, LB, Up, LB, Right, RB, Right, Up, B, Y
|تغيير شخصية اللاعب لشكل ريكاردو
|CHEATSHAVEBEENCRACKED
|L1, L2, R1, R2, DOWN, L1, R2, L2
|LB, LT, RB, RT, Down, LB, RT, LT
شفرات GTA Vice City لإظهار المركبات والتحكم بها
|الشفرة
|كود الشفرة
|شفرات البلاي ستيشن
|شفرات الاكس بوكس
|اظهار دبابة
|PANZER
|CIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, R1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE
|B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
|اظهار سيارة 1
|TRAVELINSTYLE
|UP, RIGHT, RIGHT, L1, RIGHT, UP, SQUARE, L2
|Up, Right, Right, LB, Right, Up, X, LT
|اظهار سيارة 2
|GETTHEREQUICKLY
|DOWN, R1, CIRCLE, L2, L2, X, R1, L1, LEFT, LEFT
|Down, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Left, Left
|اظهار سيارة سباق 1
|GETTHEREVERYFASTINDEED
|R1, CIRCLE, R2, RIGHT, L1, L2, X, X, SQUARE, R1
|RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB
|اظهار سيارة سباق 2
|GETTHEREAMAZINGLYFAST
|R2, L1, CIRCLE, RIGHT, L1, R1, RIGHT, UP, CIRCLE, R2
|RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Up, B, RT
|اظهار سيارة دفن
|THELASTRIDE
|DOWN, R2, DOWN, R1, L2, LEFT, R1, L1, LEFT, RIGHT
|Down, RT, Down, RB, LT, Left, RB, LB, Left, Right
|اظهار سيارة فرقة موسيقية
|ROCKANDROLLCAR
|R2, UP, L2, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT
|RT, Up, LT, Left, Left, RB, LB, B, Right
|اظهار سيارة قمامة
|RUBBISHCAR
|CIRCLE, R1, CIRCLE, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT
|B, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right
|اظهار سيارة سريعة
|GETTHEREFAST
|RIGHT, L2, DOWN, L2, L2, X, R1, L1, CIRCLE, LEFT
|Right, LT, Down, LT, LT, A, RB, LB, B, Left
|اظهار سيارة جولف
|BETTERTHANWALKING
|CIRCLE, L1, UP ,R1, L2, X ,R1, L1, CIRCLE, X
|B, LB, Up, RB, LT, A, RB, LB, B, A
|جعل السيارات مخفية
|WHEELSAREALLINEED
|Triangle, L1, Triangle, R2, Square, L1, L1
|Y, LB, Y, RT, X, LB, LB
|تفجير كل المركبات
|BIGBANG
|R2, L2, R1, L1, L2, R2, SQUARE, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE, L2, L1
|RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB
|السيارات تمشي على الماء
|SEAWAYS
|RIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, SQUARE, R1, R2
|Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
|جعل كل السيارات وردية اللون
|AHAIRDRESSERSCAR
|CIRCLE, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, RIGHT, CIRCLE.
|B, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, Right, B
|جعل كل السيارات سوداء اللون
|IWANTITPAINTEDBLACK
|CIRCLE, L2, UP, R1, LEFT, X, R1, L1, LEFT, CIRCLE.
|B, LT, Up, RB, Left, A, RB, LB, Left, B
|تقليل الجاذبية
|COMEFLYWITHME
|RIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, DOWN, L1, R1
|Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
|جعل سيارات السباق بعجلات كبيرة
|LOADSOFLITTLETHINGS
|R1, X, TRIANGLE, RIGHT, R2, SQUARE, UP, DOWN, SQUARE
|RB, A, Y, RIGHT, RT, A, UP, DOWN, A
|رفع مستوى القيادة
|GRIPISEVERYTHING
|Triangle, R1, R1, LEFT, R1, L1, R2, L1
|Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LB
شفرات GTA Vice City متنوعة
|الشفرة
|كود الشفرة
|شفرات البلاي ستيشن
|شفرات الاكس بوكس
|الجو مشمس
|ALOVELYDAY
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, TRIANGLE
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y
|الجو شبه مغيم
|APLEASANTDAY
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
|الجو ملئ بالغيوم
|ABITDRIEG
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
|الجو عاصف
|CATSANDDOGS
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, CIRCLE
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B
|الجو ملئ بالضباب
|CANTSEEATHING
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A
|تسريع كل الحركة باللعبة
|ONSPEED
|TRIANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1
|Y, UP, RIGHT, DOWN, LT, LB, X
|ابطاء كل الحركة باللعبة
|BOOOOOORING
|TRIANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1.
|Y, Up, Right, Down, X, RT, R
|تسريع الوقت
|LIFEISPASSINGMEBY
|CIRCLE, CIRCLE, L1, SQUARE, L1, SQUARE, SQUARE, SQUARE, L1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE
|B, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y
|المواطنون يتقاتلون بين بعضهم
|FIGHTFIGHTFIGHT
|DOWN, LEFT, UP, LEFT, X, R2, R1, L2, L1
|Down, Left, Up, Left, A, RT, RB, LT, LB
|المواطنون يقاتلونك
|NOBODYLIKESME
|Down, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2
|Down, Up, Up, Up, A, RT, RB, LT, LT
|اظهار مستوى اقبال الشرطة عليك
|CHASESTAT
|R2, circle, up, L1, right, R1, right, up, square, triangle
|تحويل كل إشارات المرور للون الأخضر
|GREENLIGHT
|RIGHT, R1, UP, L2, L2, LEFT, R1, L1, R1, R1
|RIGHT, RB, UP, LT, LT, LEFT, RB, LB, RB, RB
|الفتيات يلاحقن اللاعب
|FANNYMAGNET
|CIRCLE, X, L1, L1, R2, X, X, CIRCLE, TRIANGLE
|B, A, LB, LB, RT, A, A, B, Y
|كل الفتيات يحملن أسلحة
|CHICKSWITHGUNS
|Right,L1,Circle,L2,Left,X,R1,L1,L1,X
|Right, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, LB
|المواطنون يحملون أسلحة
|OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS
|R2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, Down
|RT, RB, A, Y, A, Y, Up, Down
اكواد جاتا الخاصة بالأجسام
- كود JYSDSOD ⇐ مستوى العضلات.
- كود OGXSDAG ⇐مستوى الاحترام.
- كود EHIBXQS ⇐ جسم مستوى.
- كود KVGYZQK ⇐ الجسم النحيف.
- كود BTCDBCB ⇐ الجسم البدين.
- كود BUFFMEUP ⇐ الجسم العضلي.
كود جتيا ساندرياس للكمبيوتر الخاص بالشرطة
- كود AEZAKMI ⇐ الشرطة لا تؤذيك.
- كود NSNAEB ⇐ إبعاد الشرطة عنك.
- كود OSRBLHH ⇐ زيادة عدد نجوم الشرطة.
- كود ASNAKMI ⇐ تقليل عدد نجوم الشرطة.
- كود LJSPQK ⇐ إضافة 6 نجمات الشرطة.
شفرات جاتا مختلفة وجديدة 2024
|صحة وطاقة كاملة + درع حماية + 250,000 $
|HESOYAM
|الشرطة تلاحقك
|OSRBLHH
|الشرطة لا تلاحقك
|ASNAEB
|الجميع معه مسدسات
|AGENTCITY
|رجال المطافى فى كل مكان
|BURNINGDESIRE
|الشرطة فى كل مكان
|BUSTEDLIFE
|سد جوع الشخصية فى اللعبة
|IMTOFULL
|مركبة Sanchez
|DIRTBIKEZ
|موتوسيكل سباق PCG600
|GOONOUJ
|عصابات حولك
|GROVELIFE
|صحة مكتملة
|GIVEMESOMELIFE
|إعطاء رشاش آلى
|DEATHGUN
|السيارات تسير على الماء
|RLMJHSC
|سيارات سوداء
|PAINTITBLACK
|جميع السيارات تنفجر
|allcarsgoboom
|صحة كاملة بدون سقوط أو انفجار
|CAINEMVHZC
|لا تلاحقك الشرطة نهائياً
|IFIRSTDOZ
|مركبة Monster
|AGBDLCID
|مركبة Stunt Plane
|URKQSRK
|مركبة Dozer
|EEGCYXT
|مركبة Tanker Truck
|AMOMHRER
|مركبة Quad
|AKJJYGLC
|مركبة Hunter
|OHDUDE
|نيترو في جميع سيارات التاكسي
|VKYPQCF
|إحترام كامل Full respect
|OGXSDAG
|الجميع معه بازوكا قاذف صواريخ
|ZSOXFSQ
|ملابس وسيارات ريفية
|BMTPWHR
|الجميع معه مسدسات
|SJMAHPE
|سيارات الشوارع ريفية
|FVTMNBZ
|سيارات أقل في الشوارع
|THGLOJ
|إصابة الأهداف أثناء القيادة
|OUIQDMW
|ذخيرة لا نهائية
|WANRLTW
|تفعيل حالة أدرينالين
|MUNASEF
|جميع من في الشارع في حالة غضب
|IOJUFZN
|اللاعب لا يجوع نهائياً
|AEDUWNV
|لكمات قوية
|IAVENJQ
|الشرطة تلاحقك بأعلى مستوى ستة نجوم
|LJSPQK
|الشرطة لا تلاحقك أبداً
|AEZAKMI
|Jetpack مظلة صاروخية
|YECGAA
|مظلة باراشوت
|AIYPWZQP
|الغطس تحت الماء بدون غرق ولا نفاذ للأوكسجين
|CVWKXAM
|صحة كاملة – Full Health
|BAGUVIX
|قفزة كبيرة – Big Jump
|LFGMHAL
|عاصفة رملية
|CWJXUOC
|عاصفة رعدية
|MGHXYRM
|لون السماء برتقالي
|OFVIAC
|دائما فى منتصف الليل
|XJVSNAJ
|السيارات تطير أمامك أثناء القيادة
|BSXSGGC
|جميع السيارات بها نيترو
|COXEFGU
|مركبة Vortex Hovercraft
|KGGGDKP
|طائرة Hydra
|JUMPJET
|شفرة تجعل السيارات تطير
|RIPAZHA
|جميع سيارات الشارع سباق
|GUSNHDE
|جميع سيارات الشارع رخيصة
|BGKGTJH
|جميع النساء في كل مكان تلاحقك
|BEKKNQV
|ملابس نينجا
|AFPHULTL
|العصابات تحتل الشوارع
|MROEMZH
|عصابات في كل مكان
|MROEMZH
|حفلة على الشاطئ
|CIKGCGX
|جميع من في الشارع يطاردونك بالأسحلة
|BGLUAWML
|وجود النجم الفيز Elvis في كل مكان
|ASBHGRB
|تجعل الشخصية نحيلة
|KVGYZQK
|تجعل الشخصية بعضلات كبيرة
|QWIOPKB
|تجعل الشخصية سمينة زائدة الوزن
|BTCDBCB
|تجعل المراكب تطير
|AFSNMSMW
|الاشارة سوداء اللون
|IOWDLAC
|الاشارة وردية اللون
|LLQPFBN
|جميع الاشارات خضراء
|ZEIIVG
|جميع السائقين يقودون بعنف
|YLTEICZ
|تجعل الشخصية تنتحر
|SZCMAWO
|تقود أفضل وأسرع السيارات
|PGGOMOY
|تجعل السيارات تختفي
|XICWMD
|تفجير جميع السيارات
|CPKTNWT
|مركبة Caddy
|RZHSUEW
|مركبة Trashmaster
|UBHYZHQ
|مركبة Stretch
|KRIJEBR
|مركبة Romero
|AQTBCODX
|مركبة Racecar
|VPJTQWV
|مركبة Racecar
|PDNEJOH
|مركبة Rancher
|JQNTDMH
|مركبة Bloodring Banger
|CQZIJMB
|مركبة Rhino
|AIWPRTON
|الجميع معه أسلحة
|FOOOXFT
|وضع مكافأة على من يقتلك
|BAGOWPG
طريقة ادخال شفرات جاتا 5 Grand Theft Auto
هناك بعض الخطوات الهامة التي يمكن من خلالها ادخال ادخال شفرات جاتا 5 Grand Theft Auto بسهولة وهي كالتالي:
- قم بتشغيل اللعبة على جهازك سواء كان ذلك على جهاز الكمبيوتر أو جهاز الألعاب.
- انتقل إلى شاشة اللعب الرئيسية في اللعبة.
- استخدم وحدة التحكم الخاصة بك أو لوحة المفاتيح لإدخال الشفرات، وفي معظم الأجهزة يتم إدخال الشفرات عن طريق استخدام الأزرار الخاصة بالتحكم أو الأحرف على لوحة المفاتيح.
- اضغط على زر مخصص أو أدخل السلسلة الخاصة بالشفرة بالضبط كما هي مكتوبة سواء كانت تلك الشفرة مجموعة من الأحرف أو الأرقام.
- بعد إدخال الشفرة انتظر لحظة لتأكيد الإدخال، ومن ثم يتم تنفيذ الشفرة داخل اللعبة سواء كان ذلك بإعطائك ميزة معينة أو تغيير في البيئة أو ظهور مركبة محددة حسب نوع الشفرة.
- يمكنك الآن الاستمتاع بالميزات الإضافية أو القدرات التي توفرها الشفرة التي قمت بإدخالها في اللعبة.