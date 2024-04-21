“عاجل” فتح التقديم على حركة النقل الداخلي نظام نور عبر noor.moe.gov.sa بالخطوات التالية

من أكثر الأمور التي يتساءل عنها العديد من المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية رغبة منهم في تقديم طلبات النقل الداخلي، وذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم عن بدء فتح باب استقبال الطلبات المختلفة من قبل بعض المعلمين والمعلمات لعام 1445 هجرياً، وذلك حرصًا منها على دعم العاملين في قطاع التعليم بالمملكة، وفيما يلي سوف نوضح الخطوات التي يمكن اتباعها للتقديم على النقل الداخلي.

التقديم على حركة النقل الداخلي نظام نور

هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكن للمعلمين والمعلمات اتباعها لإمكانية التقديم على النقل الداخلي للمعلمين لعام 1445 تتمثل فيما يلي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بنظام نور. يسجل المعلم دخوله بعد ذلك من خلال الحساب الخاص به. يضغط بعدها على أيقونة خدمات شؤون العاملين في القائمة الرئيسية. يقوم بالضغط على رغبات النقل الداخلي 1445. يدخل كافة البيانات المطلوبة الشخصية بشكل صحيح. يتم الاطلاع على الإقرار الذي يظهر بعدها. يضغط على كلمة التالي. يحدد بعدها نوع الرغبة و نوع التعليم وكذلك المرحلة الدراسية، ثم يتم الضغط على أيقونة القبول. يتم ظهور استمارة النقل وبها كافة البيانات التي قام المعلم بإدخالها، يلزم مراجعتها والتأكد من صحتها وكذلك تغيير أي بند فيها إن لزم الأمر. ينتظر المعلم بعدها فترة لحين صدور النتيجة.

عاجل .. بداية التقديم على حركة النقل الداخلي على نظام #نور. — إجازة (@KSAEJ3) April 20, 2024

خطوات التقديم على حركة النقل الداخلي عبر نظام نور . pic.twitter.com/AyYOCcXoDR — إضاءات تعليمية (@illuminations60) April 8, 2024

موعد التقديم في النقل الداخلي 1445

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة السعودية عن الموعد الذي يبدأ فيه التقدم بطلبات النقل من قبل المعلمين والمعلمات وذلك كما يلي: