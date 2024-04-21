” كلاسيكو الأرض ” الان تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة 2024 اليوم

تردد القنوات الناقلة لمباراة كلاسيكو الأرض ، بين فريقى ريال مدريد وبرشلونة الاسبانى ، والذى ستقام اليوم الأحد الموافق 21 من شهر أبريل الحالى، و تشهد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة اهتماماً كبيراً من محبي ومتابعي الرياضة، ويأتي ذلك نظراً لأهمية هذه المباراة ضمن منافسات الدوري الإسباني، وشهدت موقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة القليلة الماضية عملية بحث كبيرة، من أجل الحصول على تردد القنوات الناقلة لمباراة كلاسيكو الأرض، ولذلك سنقوم في هذا المقال بعرض كافة التفاصيل المتعلقة بالقنوات المجانية الناقلة لمباراة الريال ضد برشلونة، والتي ستُلعب في اليوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة:

من خلال اتباع الخطوات التالية تستطيع تثبيت التردد الجديد لقناة بين سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بجودة عالية، كالتالي:

اسم القناة : قناة بين سبورت

القمر الصناعي :نايل سات.

تردد قناة بين سبورت : 2024: 11054.

معدل الترميز: 2024 :27500.

تصحيح الخطأ : 2024: ⅔.

جودة الصوت والصورة : 2024: HD.

قناة بين سبورت القمر عرب سات

التردد الجديد للقناة:2024: 11547.

ثانيا: معامل الاستقطاب : 2024: العمودي.

ثالثا: معدل الترميز :2024: 27500 .

رابعا: معامل تصحيح الخطأ : 2024: ⅔.

التشكيل المتوقع لمباراة كلاسيكو الأرض:

بالنسبة لتشكيلة ريال مدريد، من المتوقع أن تكون كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين

خط الدفاع: ناتشو، أنطونيو رودريجر، ديفيد كارفاخال، ويمكن أن يلعب إما ميندي أو كامافينجا

خط الوسط: توني كروس، أودريه تشواميني، فالفيردي، وجوود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو، وفينيسيوس جونيور

أما برشلونة، فمن المرجح أن يلعب بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوسيب كونديه، إرنست أراوخو، أنطونيو كانسيلو، وكوبارسي

خط الوسط: أندرياس كريستنسن، إلكاي جوندوجان، وفرينكي دي يونج

خط الهجوم: رافينيا، لامين يامال، وروبرت ليفاندوفسكي.

موعد انطلاق مباراة كلاسيكو الأرض

يتطلع العديد من محبي كرة القدم إلى معرفة موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، والقنوات الناقلة للمباراة. نحن نسعى لتقديم تفاصيل هذه المباراة على موقعنا يُرجى مراجعة الموقع لمعرفة المزيد حول الموعد الدقيق والقنوات التي ستنقل المباراة، بما في ذلك القنوات المفتوحة التي يمكنكم متابعتها، وتبدأ مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة الاسبانى، فى تمام الساعة التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة، العاشرة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.