“100.000 زيادة فورية مصرف الرافدين mof.gov.iq“ وزارة المالية العراقية تكشف موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر مايو 2024 والاستعلام عن راتب التقاعد

أطلقت وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين وهو عبارة عن دعم مالي يتم توفيره بشكل شهري لكبار السن الذين توقفوا عن العمل وذلك من أجل مساعدتهم على المعيشة بعد خسارتهم لعملهم كما أنها تعتبر أيضا رسالة شكر على جهودهم التي بذلوها على مدار فترة عملهم، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا موعد صرف رواتب المتقاعدين وخطوات الاستعلام عنها أيضا.

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين

وفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم صرف رواتب المتقاعدين لشهر مايو في يوم 1 من الشهر الميلادي كما أوضحت أن ذلك الموعد ثابت ولا يتم تغييره إلا في حالة إذا واجه اليوم يوم عطلة رسمية.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق

كشفت وزارة المالية العراقية انه يمكن الاطلاع على سلم رواتب المتقاعدين في العراق بعد الزيادة الجديدة المقررة 100 ألف دينار عراقي، ويكون السلم كالتالي:

المتقاعد الذي كان يتقاضي راتبا بقيمة 500.000 دينار، سوف يتقاضى راتب بقيمة 600.000 دينار.

من كان يتقاضى 600.000 سوف يتقاضى 700.000 دينار.

من كان يتقاضى 700.000 دينار عراقي، سوف يتقاضى 800.000 دينار عراقي

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

يمكنك الآن الاستعلام عن رواتب المتقاعدين من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولا يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة المالية. يرجى تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستفيد كامل ورقم البطاقة الوطنية. من قائمة الخدمات قم بالدخول على خيار الاستعلام عن رواتب المتقاعدين. سوف تظهر لك استمارة بيانات يجب عليك ملؤها. انقر على زر البحث وسوف يظهر لك ملف يضم جميع المعلومات حول الراتب وموعد الصرف بالإضافة إلى توضيح قيمة الراتب.

شروط الحصول على راتب التقاعد

يجب توافر الشروط التالية من أجل الحصول على راتب التقاعد: