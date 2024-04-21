لطلاب المرحلة الأولى إليكم جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 وفق إعلان وزارة التربية والتعليم المصرية

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للترم الثاني 2024، واحدة من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر مختلف منصات البحث خلال الفترة الحالية، فلم يبقي على عقدها سوى أيام قليلة جدًا وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم المصرية، ولكي يكون طلاب وطالبات هذه المرحلة على إتمام استعداد لعقد الإمتحانات وتحصيل أفضل النتائج ننقل لكم أهم التفاصيل عنها.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024

صرحت وزارة التربية والتعليم المصرية عن الموعد الرسمي لتاريخ بدء امتحانات المرحلة الثانوية الأولى للعام الجاري 2024، والتي ستقعد أولي امتحاناتها وفق الجدول المحدد لكل محافظة في الساعة الأولي من صباح يوم الأربعاء الموافق تاريخيا 8 مايو 2024 ويستمر حتى الخميس الموافق 23 مايو من العام الجاري ومن بعدها يحصل الطلاب على الإجازة الصيفية استعدادًا لبدء عام دراسي جديد.

جدول امتحانات أولى ثانوي الترم الثاني 2024 محافظة المنيا

الأربعاء 8 مايو 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

السبت 11 مايو 2024 : يجري الطلاب امتحان مادة الرياضيات.

الاثنين 13 مايو 2024: امتحان مادة الكيمياء/ امتحان مادة الجغرافيا.

يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024:امتحان مادة الأحياء/امتحان التاريخ.

يوم السبت 18 مايو 2024: امتحان اللغة الأجنبية الثانية/ امتحان الفلسفة والمنطق.

يوم الأثنين 20 مايو 2024: امتحان اللغة الأجنبية الأولي.

يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024:امتحان الفيزياء ليكون أخر أيام امتحانات أولى ثانوى الترم الثاني للعام الجاري 2024 محافظة المنيا.

جدول امتحانات محافظة الشرقية 2024 للصف الأول الثانوي

تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي للترم الثاني 2024 في محافظة الشرقية في الساعات الأولي من صباح يوم الأثنين الموافق 13 مايو 2024 وتستمر حتى 23 من نفس الشهر وتأتي متضمنة لإجازة واحدة فقط: