“ســجل هُنـــا عدل 𝐀𝐀𝐃𝐋 𝟑” بيان هام من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره aadl pdf

يتساءل عدد كبير من المواطنين داخل الجزائر عن شروط التسجيل في عدل 3 وهي عبارة عن وحدات سكنية مدعمة يتم منحها لأصحاب الدخل المتوسط داخل الدولة وذلك من أجل مساعدتهم في الحصول على سكن ثابت كما أنه يتم تسديد قيمة الوحدة على شكل أقساط شهرية وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين وتوفير حياة أفضل لهم، وقد وجهت الوكالة بيان هام للمواطنين أنه يمكن الاتصال عبر الرقم الأخضر 3040 وذلك للاجابة عن جميع الاستفسارات الخاصة بهم، حيث تعمل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 04:30 مساءً.

شروط التسجيل في عدل 3

إذا كنت تريد التسجيل في سكنات عدل 3 يجب التحقق من توافر مجموعة من الشروط لديك والتي تكون على النحو التالي:

عدم امتلاك المتقدم أي عقار بأسمه.

يجب أن يكون المتقدم لم يستفد من وحدات عدل من قبل.

يشترط أن يكون راتب المتقدم الشهري يتراوح ما بين 24 ألف دينار وحتى 118 ألف دينار.

من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

يجب أن يكون قادرا على تسديد الرسوم المحددة والتي تكون بنسبة 25٪ من قيمة الوحدة.

يتطلب من المتقدم تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3

هناك بعض الأوراق التي لابد من توافرها للتسجيل في عدل 3 وتلك المستندات تتمثل فيما يلي:

نسخة من شهادة الميلاد.

نسخة من البطاقة الوطنية.

نسخة من بطاقة الضمان الاجتماعي.

إثبات صافي الدخل الشهري.

رابط التسجيل على سكنات عدل 3

يوجد مجموعة من الخطوات التي يتطلب منك إجراؤها عند التسجيل على عدل 3 وهي: