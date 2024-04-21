أخر أخبار الزيادة..موعد تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 عبر صندوق التقاعد الوطني

تعمل الحكومة الجزائرية بشكل عام على تحسين مستوى معيشة كافة الفئات المجتمعية في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها أغلب دول العالم، ومن بين هذه الفئات فئة المتقاعدين الذين قضوا فترة طويلة من حياتهم في خدمة الوطن، حيث أمرت الحكومة بزيادة رواتب المتقاعدين بنسب محددة وشروط معينة، وسوف نتحدث في هذا المقال بشكل مفصل أكثر عن موضوع زيادة رواتب المتقاعدين الجزائريين وعن موعد هذه الزيادة، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عن الرواتب التقاعدية بعد الزيادة.

موعد تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

تم الإعلان عن الموعد المحدد لزيادة رواتب المتقاعدين من قبل الصندوق الوطني للتقاعد في الجزائر، كما تحدث مدير الصندوق عن اهتمام الحكومة الجزائرية وسعيها المستمر لتحسين مستوى معيشة المواطنين ولا سيما المتقاعدين، وأضاف المدير بأن الحكومة تعمل على تقديم زيادة على الرواتب التقاعدية بشكل سنوي وذلك حرصًا منها على تأمين حياة كريمة ومستقبل أفضل للمواطنين الجزائريين، كما قد أكد بأن موعد هذه الزيادة سوف يبدأ من الأول من شهر مايو العام الجاري 2024، أما بالنسبة لقيمة زيادة الرواتب التقاعدية فهي كالآتي:

تم رفع قيمة رواتب المتقاعدين الذين يتقاضون أقل من 10 آلاف دينار جزائري لتصبح قيمة رواتبهم التقاعدية 15 ألف دينار جزائري.

أما بالنسبة للمتقاعدين الذين تبلغ قيمة رواتبهم 15 ألف دينار جزائري فقد تم رفع قيمة معاشاتهم لتصبح 20 ألف دينار.

ما هي طريقة الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر