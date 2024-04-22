أغاني سوسو المفضلة للأطفال..تردد قناة كراميش الفضائية للأطفال على نايل سات وعرب سات وتابع أحلى الأغاني

يرغب كافة الآباء والأمهات في إيجاد محتوى هادف ومفيد يستطيع الأطفال عن طريقه تطوير مهاراتهم واكتساب الخبرات والمعلومات في العديد من المجالات المتنوعة، وقد ذاع صيت قناة كراميش في الفترة الأخيرة بشكل كبير وازدادت شهرتها كثيرًا في كافة البلدان العربية، حيث حظيت بقاعدة جماهيرية كبيرة ونسبة مشاهدات عالية، وذلك لأنها عملت على توفير الأغاني والأناشيد التي تجمع بين التعليم والترفيه مما يساعد على تربية الطفل وتنمية شخصيته وتعليمه القيم والمبادئ الإيجابية، وفي موضوعنا هذا نقدم لكم معلومات كافية حول قناة كراميش التي يعشقها الأطفال ويقبلون بشكل واسع على متابعة أغانيها وبرامجها.

تابع القناة على تردد قناة كراميش للأطفال

إذا كنت تبحث عن التردد الجديد لقناة كراميش فيجب عليك قراءة السطور الآتية في مقال اليوم حيث يرغب العديد من محبي ومتابعي قنوات الأطفال تنزيل تردد قناة كراميش الفضائية الناقلة جميع أغاني الأطفال ومن أشهر تلك الأغاني والأناشيد على أغاني سوسو التي تقدم أفضل أغانيها على قناة كراميش المجانية التي تقدم محتوى لائق بجودة ممتازة في عرض البرنامج الغنائية سواء الصوت او الصورة لذا عزيزي القارئ سوف نوضح لكم اليوم التردد الجديد لقناة كراميش الفضائية لمشاهدة جميع البرامج والأغاني المقدمة للأطفال.

تردد قناة كراميش على قمر نايل سات 2024

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة كراميش: 11315 أو 11390

أما الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

كما معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة كراميش على قمر عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد الحالي لقناة كراميش: 11390.

أما معدل الترميز: 27500.

كما الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

كيفية تنزيل تردد قناة كراميش الفضائية للأطفال 2024