بعد التعديلات بالزيادة الأخيرة.. وزارة المالية تعلن سلم رواتب المتقاعدين العراقيين وخطوات الاستعلام عنها 2024

أعلنت وزارة المالية العراقية عن زيادة رواتب المتقاعدين، وذلك تقديرًا للسنوات العديدة التي قضاها الموظفون في خدمة الدولة، كما تهدف الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى مساعدة المواطنين على تأمين تكاليف المعيشة في ظل غلاء الأسعار وسوء الوضع الاقتصادي بشكل عام، وقد تزايدت التساؤلات حول سلم رواتب المتقاعدين من قبل المواطنين وكان ذلك تزامنًا مع إعلان الوزارة عن زيادة قيمة المعاشات بقيمة 100 ألف دينار عراقي، ولكن لا تشمل تلك الزيادة كل من كان راتب التقاعد أكثر أو يساوي مليون دينار عراقي، حيث مخصصة تلك الزيادة لرفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين ولمعرفة خطوات الاستعلام عن سلم الرواتب الجديد للمتقاعدين تابعوا قراءة هذا المقال.

ما هو سلم رواتب المتقاعدين العراقيين بعد الزيادة الأخيرة 2024

يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن معلومات كافية حول سلم رواتب المتقاعدين العراقيين بعد الزيادة التي أعلنت عنها وزارة المالية العراقية، وفي السطور القادمة نوضح لكم سلم رواتب المتقاعدين:

الزيادة لرفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين ولا تشمل كل من كان راتبه قبل الزيادة مليون أو أكثر من مليون دينار عراقي.

زادت قيمة رواتب المتقاعدين الذين يتقاضون 650 ألف دينار وأصبحت قيمة رواتبهم 750 دينار عراقي.

أما بالنسبة للمتقاعدين الذين تبلغ قيمة رواتبهم 500 ألف دينار فقد أصبحت قيمة رواتبهم بعد الزيادة 600 ألف دينار عراقي.

كذلك أصبح قيمة معاش من كان يتقاضى قبل الزيادة 650 دينار عراقي أصبح بعد الزيادة إلى 750 دينار عراقي.

كما أصبحت قيمة معاشات المتقاعدين الذين يتقاضون 850 دينار بعد الزيادة الجديدة 950 ألف دينار عراقي.

يتم الحصول على تلك الزيادة من خلال وزارة المالية العراقية بعد توفير جميع الشروط والاحكام المطلوبة للحصول على تلك الزيادة المقررة في رواتب المتقاعدين العراقيين.

خطوات الاستعلام عن سلم رواتب المتقاعدين العراقيين بعد التعديل

يرغب الكثير من العراقيين والعراقيات في دولة العراق التعرف على سلم رواتب المتقاعدين بعد التعديلات الأخيرة حيث تم فرض زيادة بمبلغ 100 ألف دينار عراقي لجميع المتطابق عليهم الشروط لرفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين ولا تشمل تلك الزيادة كل ما كان راتبه أقل أو يساوي مليون دينار عراقي لذلك سوف نوضح طريقة الإطلاع على رواتب المتقاعدين العراقيين بالزيادة الجديدة لدى وزارة المالية في دولة العراق كما يلي: