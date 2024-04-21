فيلم شقو 2024 كامل HD علي موقع ايجي بست EgyBest بدون اعلانات

فيلم شقو يتجه نحو تحقيق إيرادات تبلغ 50 مليون جنيه من شباك التذاكر خلال موسم أفلام عيد الفطر بعد مرور أسبوعين من عرضه في دور السينما يتصدر الفيلم قائمة الإيرادات كل ليلة وتجاوزت إجمالي إيراداته حاجز الـ 49 مليون جنيه في الليلة الأخيرة حقق الفيلم مليون و280 ألف جنيه ليتصدر مرة أخرى شباك التذاكر تجذب القصة الشيقة والمشوقة في فيلم شقو الجمهور حيث يندرج ضمن فئة أفلام الأكشن التي تتخللها بعض المواقف الكوميدية الممتعة يتوقع النقاد أن يستمر الفيلم في تحقيق نجاحه الكبير بناءا على استجابة الجماهير وتفضيلها لمشاهدته من الملاحظ أن الفيلم يلقى استحسانا كبيرا من الجمهور، ويرجع ذلك جزئيا إلى توقيت عرضه خلال عيد الفطر حيث يتوافد الناس على دور السينما للاستمتاع بتجربة مشاهدته في الأوقات الفارغة خلال العطلة.

فيلم شقو 2024 كامل HD

فيلم شقو يضم نخبة من نجوم السينما المصرية بمشاركة عمرو يوسف ودينا الشربيني ومحمد ممدوح وأمينة خليل وعباس أبو الحسن بالإضافة إلى يسرا وعدد آخر من النجوم الفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

تتناول قصة فيلم شقو سيناريو مليء بالأكشن والمفاجآت حيث يتبع مجموعة من الشخصيات العاملة خارج نطاق القانون مغامراتهم وتحدياتهم التي تقلب حياتهم رأسا على عقب يظهر الفيلم جانبا مثيرا ومثيرا للاهتمام من عالم الجريمة والتشويق مما يجذب الجمهور بقوة لمشاهدته.

يسرا تكشف وجود جزء ثاني من فيلم شقو

فيلم شقو الذي يقدمه الفنان عمرو يوسف ويعرض حاليا في دور السينما حقق نجاحا هائلا وتفاعلا كبيرا من الجمهور حيث تصدر قائمة الإيرادات خلال موسم عيد الفطر 2024 بإيرادات تجاوزت 48 مليون جنيه.

في تصريح تلفزيوني للفنانة يسرا كشفت عن استعدادها لتقديم جزء ثاني من فيلم شقو وذلك نظرا للنجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول وقالت ظهرت ضيف شرف بالرغم من بساطة الدور لأن الشخصية تعتبر العمود الفقري لقصة وحدوتة الفيلم في البداية الدور كان دور راجل ولما عمرو أتفق عليا مع كريم السبكي كلمني وعاجبني الموضوع وحبيت تاريخ الشخصية جدا بس ده لسة هنشوفه في الجزء التاني للفيلم.

تأتي تلك الخطوة بعد نجاح الجزء الأول في جذب الجماهير وتحقيق نسب مشاهدة عالية مما يجعل الجمهور متحمسا لاستمرارية القصة وتطورها في الجزء الثاني يتوقع الكثيرون أن يحمل الجزء الجديد من شقو الكثير من المفاجآت والتشويق، وأن يحقق نجاحا مماثلا أو أكبر من الجزء الأول.