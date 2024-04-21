لولو أشطر بنت في المدرسة!.. تردد قناة وناسة الجديد كيدز 2024 بإشارة قوية وصورة واضحة

تمكنت قناة وناسة من دخول كل بيت وفي قلب كل أسرة عربية بها أطفال، حتى أن القناة تقوم بإذاعة العديد من الأفلام والمسلسلات المميزة التي يعشقها الكثير من الأشخاص، إضافة إلى كونها تقوم بإدخال محتوى جديد من وقت إلى أخر من أجل تميزها في المحتوى الطفولي والكرتوني، كما أنها تُساعد في تربية الصغار على الأساليب التعليمية والتثقيفية المميزة، ويمكنك استقبالها على الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات.

تردد قناة وناسة أطفال 2024 الجديد

يمكن معرفة التردد الجديد لقناة وناسة أطفال لمشاهدة المحتوى الطفولي المميز ومغامرات لولو الشقية، وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة يكون النايل سات.

التردد الجديد للقناة 11559.

معامل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500.

استقطاب القناة فهو عمودي.

معدل التصحيح: 5/6.

تردد وناسة أطفال على عرب سات 2024

ويسهل القيام بالتعرف على التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على العرب سات، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي هو العرب سات.

التردد الخاص بالقناة يكون 11270.ز

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الترميز للقناة يكون 27500.

استقطاب قناة وناسة يكون عمودي.

استقبال قناة وناسة أطفال على النايل سات وعرب سات

هناك بعض الخطوات لكي يتم استقبال قناة وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-