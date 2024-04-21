فرحه كبيرة لأصحاب العقارات القديمة.. مفاجأة في قانون الإيجار القديم لجميع الشقق السكنية

الإيجار القديم أصبح الهم الثقيل على صاحب الملك، حيث بدأ النزاع يكثر بين المستأجر وصاحب السكن، وقد قام قانون الإيجار القديم بزيادة نسبة الإيجار على المقيم في السكن ولكن هذه الزيادة لا تتناسب مع الوضع الحالي الذي نعيش فيه، كما أن الإيجار القديم يمنح للمستأجر الاستمرار في السكن مدى الحياة هو وأسرته ولكن هناك مفاجأة حدثت في قانون الإيجار القديم، وسوف نوضحها لكم في ما يلي.

آخر مستجدات الإيجار القديم

يستمر أعضاء مجلس النواب في تعاقد مؤتمرات حتى يوفرون الحلول المناسبة لمشكلة الإيجار القديم حتى تتناسب مع المستأجر ومالك السكن على حد سواء، حيث اقترح النائب أشرف الشبراوي بعض الاقتراحات الهامة التي تتناسب مع المستأجرين، حيث قال إنه يجب دراسة حالة جميع المستأجرين في الإيجار القديم حتى يتضح من هم القادرين ماليا على زيادة الإيجار عليهم ومن هم بحاجة إلى الدعم، حيث يمكن توفير وحدات سكنية لهؤلاء القادرين، كما اقترح بسرعة إنشاء صندوق تكافل ليتم تعويض الفرق بين الإيجار القديم والجديد حتى يتم تخفيف العبء المالي عن المستأجر.

زيادة قيمة الإيجار القديم

هناك بعض الشروط التي وضعها قانون الإيجار القديم للمستأجر والمالك على حد سواء وهذه الشروط جاءت على النحو التالي:-