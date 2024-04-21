تعرف على موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 1445

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك بدأ الحديث بين المواطنين عن موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 1455، وذلك من أجل الإستعداد لتلك الأيام، خصوصا بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك بعد نهاية شهر رمضان 2024، لذلك سوف نستعرض خلال السطور التالية موعد وقفة عرفة.

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

وقد أفصح كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، خلال الأيام القليلة الماضية، عن موعد وقفة عرفات أول أيام عيد الأضحى المبارك في مصر والشرق الأوسط، لذلك تصدر موعد وقفة عرفات أول أيام عيد الأضحى المبارك محرك البحث العالمي جوجل فضلا عن منصة اكس موقع تبادل التغريدات الصغيره على منصات التواصل الإجتماعي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من شهر أبريل الجاري من أجل معرفة التوقيت الرسمي لوقفة عرفة.

موعد وقفة عرفات 2024

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن وقفة عرفات طبقا للبحوث الفلكية سوف تكون يوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر يونيو المقبل من العام الجاري على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك سوف تكون يوم الأحد المقبل السادس عشر من شهر يونيو من العام الراهن.

موعد عيد الأضحى المبارك

وأشار المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر ذي الحجة سوف تكون يوم الجمعة الموافق الثامن من شهر يونيو المقبل من العام الجاري ولكن الرأي النهائي في تحديد موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات سوف يكون إلى المملكة العربية السعودية بسبب ارتباطها بأداء مناسك الحج.