جوال اوبو الجديد : رامات عالية مساحة تخزينية كبيرة (الأكثر مبيعًا)

على مدى السنوات القليلة الماضية تمكنت شركة أوبو من ترسيخ مكانتها بسرعة في كل من الأسواق المحلية والدولية حيث قامت الشركة بإصدار جوال اوبو الجديد، و لقد تحولت من كونها علامة تجارية صينية تنتج الهواتف الذكية فقط في الصين ودول شرق آسيا الأخرى لتصبح واحدة من أكبر الأسماء في الأسواق العربية والمصرية ولعل الكاميرات المعروفة في هواتف أوبو والتي تقدم تجارب تصوير مذهلة و يعشقها الكثير من المستخدمين، كما أنها هي أبرز ما يميزها وبالتالي يمكن أن يكون هاتف أوبو هو ما تبحث عنه إذا كنت تريد كاميرا أنيقة أو هاتفًا بسعر مناسب وتم إدراج أفضل هواتف أوبو لعام 2024 أدناه، مقسمة إلى عدة نطاقات وفئات.

جوال اوبو الجديد

تقدم شركة أوبو مجموعة متنوعة من تشكيلات جوال اوبو الجديد التي تلبي الاحتياجات ونقاط الأسعار المختلفة و تتبع سلسلة Find الرائدة للشركة هواتف Reno المتطورة والمتوسطة المدى، وأخيرًا هواتف Opp A وK وF منخفضة التكلفة.

هواتف اوبو المتطورة

رسميًا السلسلة الرئيسية للشركة هي جوال اوبو الجديد، والتي تسعى جاهدة لتوفيرها بأعلى سعر ممكن وأكثر التقنيات المتاحة تقدمًا وفي الواقع، أصدرت الشركة العديد من هواتف أوبو فايند على مر السنين، ويوجد حاليًا الكثير منها متاح في السوق ومع ذلك قد يكون الأمر كذلك، سنقوم بإدراج هواتف Reno الفريدة من نوعها ضمن الاختيارات لأعظم هواتف أوبو الرائدة لعام 2024 لأنها تشبه إلى حد كبير الهواتف الرائدة وقد لا تكون مشهورة مثل سلسلة Reno، خاصة في متغيرات Pro.

الهاتف أوبو Find X5 Pro

تم تقديم Find X5 Pro رسميًا بواسطة شركة Oppo في فبراير 2022 وعلى الرغم من أنه لم يصل رسميًا إلى الرفوف محليًا، إلا أنه لا يزال متاحًا للشراء في مكان آخر.

المواصفات التفاصيل نوع الشاشة AMOLED حجم الشاشة 6.7 بوصة الدقة 1440×1400 بكسل معدل تحديث الشاشة يصل إلى 120 هرتز الدقة بعد التحديث 1440 × 3216 بكسل نوع التقنية الشاشة LTPO2 السطوع الأقصى 1300 شمعة/م² المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 أو Media Tech Dimensity 9000 ذاكرة الوصول العشوائي 8 أو 12 جيجابايت مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت سعة البطارية 5000 مللي أمبير شحن سريع 80 وات

احدث موبايل اوبو رينو 11

يعتبر موبايل اوبو رينو 11 احدث موبايل اوبو، ويمتلك هذا الهاتف العديد من المميزات التي جعلته من أقوى هواتف شركة اوبو، هذه المميزات كالآتي: