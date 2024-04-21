تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الأسباني

ارتفع البحث عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة، في الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم، وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة الهامة بين الطرفين في كلاسيكو الأرض كما يطلق عليه في الوطن العربي والعالم أجمع، خصوصا أن كلا الفريقين لديهم شعبية جارفة على مستوى العالم.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الأسباني مواجهة الكلاسيكو وهو يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم برصيد 78 نقطة من 31 مباراة خاضها الفريق في الدوري بينما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الأسباني المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة من 31 مباراة أيضا خاضها في الدوري الأسباني هذا الموسم حتى الأن مع تبقي نحو 7 جولات على نهاية البطولة المحلية.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

وقد كشفت عدد من القنوات المجانية عن نقل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الأسباني أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الجولة 32 من عمر الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم، وهم كالتالي:

اسم القناة: Ziggo Sport Select.

القمر الصناعي: Astra 3A.

التردد: 12129.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

فيما أكدت رابطة الأندية في أسبانيا، أن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الأسباني أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد سوف تكون على ملعب برنابيو معقل المرينجي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة والساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.