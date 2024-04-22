كيفية حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 في العراق nid-moi.gov.iq إلكترونيًا

البطاقة الوطنية الموحدة من أكثر الوثائق التي يعتمد عليها المواطنين في دولة العراق، حيث إن هذه الخدمة تحت إشراف وزارة الداخلية مما تثبت الجنسية الخاصة بكل مواطن عراقي، وهي من أهم الوثائق الرسمية التي يجب الإعتماد عليها، ويمكن القيام بحجزها واستخراجها إلكترونيًا دون الذهاب إلى أي مكان، وفقًا لمجموعة من الخطوات نكشفها لكم في السطور التالية.

طريقة حجز البطاقة الموحدة في العراق 2024

تتمثل أهم خطوات القيام بحجز البطاقة الموحدة في العراق عبر موقع وزارة الداخلية الرسمية، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التوجه إلى موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية الموحدة.

ليتم إدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة لذلك.

القيام بملء استمارة طلب حجز البطاقة الوطنية في الصفحة التالي.

كتابة رقم الهاتف أو طريقة التواصل.

تحديد موعد مناسب لإتمام عملية الحجز.

إرفاق المستندات المعنية بطلب الحجز.

التأكد من جميع المعلومات والوثائق التي تم إدخالها في الخانات المخصصة لذلك.

النقر على زر “تأكيد”.

مستندات حجز البطاقة الوطنية في العراق 2024

حددت وزارة الداخلية أبرز الوثائق المعنية بطلب استخراج البطاقة الوطنية في دولة العراق، ومن بينها الأتي:-

إحضار صورة من شهادة الميلاد في حالة استخراجها للمرة الأولى.

كذلك يتم تقديم صورة من البطاقة التالفة أو القديمة.

القيام بتقديم شهادة التجنيد.

إرفاق شهادة التخرج.

إضافة إلى تقديم وثيقة العمل في حالة إذا رغبت بتحديث بيانات عملك.

ما هي شروط حجز البطاقة الوطنية في العراق 2024

تتمثل أبرز شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق، وفقًا للأتي:-