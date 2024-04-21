بالرابط المباشر.. التسجيل في امتحان التوجيهي بالأردن 2024 والرسوم المطلوبة

أصبح يريد الكثير طريقة التسجيل في امتحان التوجيهي بالأردن 2024، وكل ما يتعلق به، نظراً لأهمية هذه الامتحانات للطلاب وأولياء الأمور، حيث تعد هذه المرحلة الحاسمة قبل الجامعة، حيث يتحدد مستقبل الطلاب بشكل كبير من خلالها، وتعد امتحانات التوجيهي الأردني من أكثر ما يبحث عنه الآخرين كل فترة امتحانات، وفي السطور التالية، سنستعرض الطريقة الصحيحة للتسجيل في الامتحان، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالرسوم المطلوبة للتسجيل.

طريقة التسجيل في امتحان التوجيهي بالأردن 2024

وفَّرت وزارة التربية والتعليم فرصة التسجيل في امتحان التوجيهي للطلاب عبر اتباع خطوات بسيطة، وإليكم الطريقة بالتفصيل:

ابدأ بفتح متصفح آمن على هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ثم انتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم .

. بعد ذلك، قم بتسجيل الدخول إلى البوابة باستخدام بريدك الإلكتروني وكلمة المرور.

أدخل جميع المعلومات الشخصية في الحقول المخصصة لها.

انتقل إلى “الخدمات الإلكترونية” وانقر على أيقونة “الامتحانات”.

بعد ذلك، انتقل إلى “الامتحان التوجيهي” وانقر على “التسجيل”.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها، ثم أدخل بريدك الإلكتروني ورقم الهاتف الشخصي.

رسوم التسجيل في امتحان التوجيهي الأردن

أكدت الوزارة أن إكمال التسجيل في امتحان التوجيهي يتضمن دفع رسوم اشتراك، حيث تختلف هذه الرسوم حسب نوع التعليم في البلاد، وجاء على النحو التالي: