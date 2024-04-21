فجر جديد وساعة جديدة.. موعد بدء التوقيت الصيفي 2024 في مصر.. مع السلامة يا شتاء

موعد بدء التوقيت الصيفي 2024 في مصر، قليلًا متبقي حتى يُعتمد التوقيت الصيفي وتتغيّر الساعة لإنهاء التوقيت الشتوي الذي تم تطبيقه في مصر منذ أكتوبر الماضي، يتساءل الكثيرون في هذه الأيام عن موعد بدء التوقيت الصيفي، ونقدم فيما يلي الموعد الرسمي وفقًا لقرار مجلس الوزراء، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.

عودة التوقيت الصيفي 2024

بناءً على بيان مجلس الوزراء، تُعتمد آلية التوقيت الصيفي على زيادة الساعة بمقدار 60 دقيقة، وفي قرار يعيد تنفيذ التوقيت الصيفي في مصر بعد سبع سنوات من إلغائه، تم تحديد بدايته خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل عام 2023.

موعد بدء التوقيت الصيفي 2024 في مصر

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023، على قانون يحمل رقم 24 لسنة 2023، الذي يتعلق بإقرار نظام التوقيت الصيفي والشتوي، ينص القانون على تطبيق التوقيت الشتوي في آخر جمعة من شهر أكتوبر من كل عام، حيث يستمر هذا النظام لمدة 6 أشهر حتى آخر خميس من شهر أبريل من كل عام، وفقاً لأجندة العام، وبموافقة الحكومة، يُعتبر اليوم الذي يصادف آخر جمعة من شهر أبريل، والذي في العام المعني يوافق يوم 26 أبريل، كموعد رسمي لبدء التوقيت الصيفي في مصر.

كم يومًا متبقيًا على بدء التوقيت الصيفي؟

تثير الآن تساؤلات حول عدد الأيام المتبقية لعودة التوقيت الصيفي لعام 2024 ولحظة إلغاء التوقيت الشتوي في مصر، وبناءً على الحسابات، نجد أن هناك 6 أيام فقط تفصلنا عن هذا التغيير المنتظر، حيث سيتم تطبيق التوقيت الصيفي وتغيير الساعة، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي تمت الموافقة عليه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مكاسب تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

أوضح مجلس الوزراء أن تطبيق التوقيت الصيفي يترافق مع فوائد عدة تخدم مصلحة الدولة، حيث يسهم في تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، وبالنظر إلى التقويم الزمني، ينتهي فصل الشتاء رسميًا في مصر يوم الأربعاء الموافق 20 مارس، مما يعني بداية فصل الربيع الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، ويبدأ فصل الصيف في يوم الخميس 20 يونيو 2024.