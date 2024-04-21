“نزلها الآن”.. تردد قناة بطوط للأطفال على النايل سات وعرب سات 2024

تعتبر قناة بطوط تُعتبر واحدة من القنوات الترفيهية المسلية للأطفال، وبالتالي، تحرص العديد من الأمهات على إدراج هذه القناة ضمن المفضلة لديهن على الريسيفر، حيث يُمكن تشغيلها للأطفال لجذب انتباههم وفي نفس الوقت تقديم المحتوى المفيد والمسلي والتعليمي، وفي هذا المقال عبر موقع البديل دعونا نقدم لكم تردد قناة بطوط على النايل سات وعرب سات فتابعونا.

تردد قناة بطوط كيدز على النايل سات

يتمتع بحث كبير عن تردد القناة الترفيهية المحبوبة، قناة بطوط، التي يتابعها العديد من الأطفال في الوطن العربي، حيث تُعد هذه القناة واحدة من القنوات المجانية، مما يتيح للمشاهدين متابعتها دون الحاجة إلى دفع أي اشتراك أو رسوم مالية، ويمكن ضبط التردد الخاص بها على الأقمار الصناعية نايل سات أو عرب سات، وفيما يلي التفاصيل:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11494.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة بطوط كيدز على النايل سات

كما يمكنك ضبط تردد قناة بطوط على القمر الصناعي عرب سات لعام 2024 باتباع البيانات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11594.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: رأسي.

من خلال هذا التردد، يمكنك مشاهدة قناة بطوط والاستمتاع بمحتواها الترفيهي والتعليمي للأطفال في عام 2024.

كارتون قناة بطوط كيدز 2024

تُقدم قناة بطوط العديد من البرامج ومقاطع الكرتون، ومن بينها:

كرتون بطوط.

كرتون توم آند جيري.

فيلم كرتون سندريلا.

فيلم سندباد.

علاء الدين.

تنة ورنة.

يُمكنك متابعة هذه البرامج والمقاطع على قناة بطوط كيدز للاستمتاع بتجربة ترفيهية وتعليمية للأطفال.