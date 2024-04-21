تردد القنوات
استقبل الآن التردد الجديد لقناة تيلي ماروك 2024
تيلي ماروك قناة مغربية تهتم بعرض برامج في جميع المجالات، حيث تُعتبر هذه ميزة لدى الكثير من الناس الذين يفضلون متابعتها، حيث تُقدم القناة برامج وأفلام مغربية، وفي الفترة الأخيرة، قررت القناة تغيير التردد لضمان جودة أفضل للمشاهدين وعرض القناة بنطاق أوسع، لتكون متاحة لدى جميع المشاهدين في الوطن العربي، وهي قناة متنوعة لا تهتم بعرض محتوى واحد فقط، بل تهتم بعرض العديد من البرامج مما يجذب الكثير من المشاهدين، بدأت القناة بثها الأول في عام 2017، ومن أهم البرامج المتنوعة التي تعرضها القناة: برامج سياسية واجتماعية وثقافية وغيرها.
مميزات قناة تيلي ماروك
- تعمل على تلبية احتياجات المشاهد وعرض كل البرامج المهمة له على قناة واحدة وبجودة عالية.
- لا تحتوي على إعلانات كثيرة، مما يوفر تجربة ممتازة للمشاهد.
- تركز على تنمية الثقافة الإعلامية في المغرب عن طريق تشجيع باقي القنوات على تقديم مجالات متنوعة للمشاهد.
تردد قناة تيلي ماروك على نايل سات 2024
- نقوم أولاً بتحديد القمر الصناعي: نايل سات.
- في خانة التردد نكتب: 11159.
- في خانة معدل الترميز: 27500.
- نقوم بتعيين الاستقطاب على: عمودي.
تردد قناة تيلي ماروك على يوتلسات 2024
- بعد اختيار القمر الصناعي، ننتقل إلى خانة ضبط القناة ونضع البيانات بشكل صحيح.
- في خانة التردد نكتب: 10727.
- في خانة الاستقطاب نضع: H.
- معدل ترميز القناة: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
كيفية ضبط قناة تيلي ماروك
- نقوم أولاً بالدخول إلى قائمة الإعدادات.
- نختار ضبط القنوات أو البحث اليدوي.
- نملأ الخانات بالبيانات الموجودة في الأعلى، ونحرص على ملئ البيانات بشكل صحيح.
- بعد إدخال البيانات بشكل صحيح، نقوم بالضغط على بحث.
- بعد الانتهاء من عملية البحث، نضغط على حفظ لحفظ البيانات.
- بعد حفظ البيانات، ستظهر قناة تيلي ماروك في قائمة القنوات المتوفرة على جهاز الرسيفر الخاص بك.
- يمكنك الآن الاستمتاع بمشاهدة برامج قناة تيلي ماروك بكل سهولة.
- للحصول على أفضل تجربة مشاهدة، يُنصح بضبط القناة وتحديث قائمة القنوات بشكل مستمر لضمان الحصول على الترددات الصحيحة والمحدثة لقناة تيلي ماروك وغيرها من القنوات المفضلة