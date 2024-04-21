استقبل الآن التردد الجديد لقناة تيلي ماروك 2024

تيلي ماروك قناة مغربية تهتم بعرض برامج في جميع المجالات، حيث تُعتبر هذه ميزة لدى الكثير من الناس الذين يفضلون متابعتها، حيث تُقدم القناة برامج وأفلام مغربية، وفي الفترة الأخيرة، قررت القناة تغيير التردد لضمان جودة أفضل للمشاهدين وعرض القناة بنطاق أوسع، لتكون متاحة لدى جميع المشاهدين في الوطن العربي، وهي قناة متنوعة لا تهتم بعرض محتوى واحد فقط، بل تهتم بعرض العديد من البرامج مما يجذب الكثير من المشاهدين، بدأت القناة بثها الأول في عام 2017، ومن أهم البرامج المتنوعة التي تعرضها القناة: برامج سياسية واجتماعية وثقافية وغيرها.

مميزات قناة تيلي ماروك

تعمل على تلبية احتياجات المشاهد وعرض كل البرامج المهمة له على قناة واحدة وبجودة عالية.

لا تحتوي على إعلانات كثيرة، مما يوفر تجربة ممتازة للمشاهد.

تركز على تنمية الثقافة الإعلامية في المغرب عن طريق تشجيع باقي القنوات على تقديم مجالات متنوعة للمشاهد.

تردد قناة تيلي ماروك على نايل سات 2024

نقوم أولاً بتحديد القمر الصناعي: نايل سات.

في خانة التردد نكتب: 11159.

في خانة معدل الترميز: 27500.

نقوم بتعيين الاستقطاب على: عمودي.

تردد قناة تيلي ماروك على يوتلسات 2024

بعد اختيار القمر الصناعي، ننتقل إلى خانة ضبط القناة ونضع البيانات بشكل صحيح.

في خانة التردد نكتب: 10727.

في خانة الاستقطاب نضع: H.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية ضبط قناة تيلي ماروك