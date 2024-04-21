مجمع بسماية … أسماء الوجبة الثالثة الوحدات السكنية بمدينة بسماية + أسعار الشقق

يبحث الكثيرون على أسماء الوجبة الثالثة الوحدات السكنية بمدينة بسماية، والذي يقع في جنوب شرق العاصمة بغداد، على بعد 10 كيلومترات من مركز المدينة، ويبلغ حجم المشروع مساحة 1830 هكتار، ويتضمن 100 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات، ويهدف المشروع إلى توفير السكن لمن ليس لديه سكن، حيث يمكن التسجيل في المشروع ومتابعة أسماء الوجبات الجديدة من خلال موقع المشروع على نحو ما سنبين خلال الاطس

أسماء الوجبة الثالثة الوحدات السكنية بمدينة بسماية

يمكن الاستعلام عن أسماء مشروع بسماية الوجبة الثالثة عن طريق موقع المشروع وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لمشروع بسماية.

قم بالدخول على قسم الاستعلامات أو الخدمات.

حيث ينشر قوائم بأسماء مشروع بسماية.

يطلب منك إدخال بعض البيانات.

بعد كتابة البيانات بشكل سليم اضغط على بحث.

سيعرض لك الأسماء التي تم قبولها بالمشروع، والخاصة بالوجبة الثالثة.

استمارة التسجيل في مجمع بسماية السكني

يمكنك تحميل استمارة التسجيل من الموقع وتقديمها باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لموقع بسماية من الرابط أعلاه.

قم بإنشاء حساب جديد.

تعبئة البيانات الشخصية والمهنية.

اختيار مساحة الشقة المناسبة.

إرفاق المستندات المطلوبة.

مراجعة الطلب وإرساله:بعد التأكد من صحة جميع البيانات.

سيتم التواصل مع المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.

ويبلغ سعر الوحدة السكنية مساحة 100 متر نحو من 388 ألف دينار تضاف إليها فائدة نحو من 4% كما يمكنك الاطلاع على تفاصيل الوحدة والتسجل في وحدات مدينة بسماية من خلال الموقع الرسمي كما ذكرنا في الأسطر السابقة.