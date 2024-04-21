“القط هيجنن الفار!” تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات وعرب سات 2024 بأعلى جودة

تردد قناة توم وجيري من القنوات المفضلة للأطفال والعائلات بسبب المحتوى الذي تقدمه القناة حيث تعرض القناة برامج كرتون للأطفال ممتعة وليست مملة كما أن البرامج التي تقدمها لقناة تكون مناسبة مع كل الفئات العمرية ومناسبة أكثر للأطفال، تعرض القناة برامج كرتون هادفة وممتعة هدفها الأول تسلية الأطفال والقضاء على الملل، قررت إدارة قناة توم جيري أنها ستغير تردد القناة ليتم عرض برامج القناة بشكل واسع وبجودة عالية وتسهل وصول القناة للجميع، بسبب قرار الإدارة يبحث الجميع عن التردد الجديد لقناة توم وجيري، وفي مقالنا اليوم سنتعرف على تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد.

تردد قناة توم وجيري نايل سات 2024

اولا نقوم باختيار القمر الصناعي نايل سات

في خانة التردد نقوم بكتابة التردد الجديد: 12149.

نقوم بتعيين الاستقطاب على أفقي.

وفي خانة معامل الترميز نقوم بكتابة

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ونختار جودة القناة SD.

ثم نقوم بالضغط على بحث أو حفظ.

تردد القناة على عرب سات

من مميزات قناة توم وجيري انها متوفرة على اكثر من قمر الصناعي خاصة اشهر قمرين في الوطن العربي والشرق الأوسط نايل سات و عرب سات

من الاعدادات نقوم باختيار القمر الصناعي عرب سات

في خانة التردد نقوم بكتابة التردد الجديد للقناة: 11315.

في خانة معامل الترميز نقوم بكتابة

نقوم بتعيين جودة القناة على Sd.

أما في معامل تصحيح الخطأ نقوم بتعيين معامل التصحيح: 5/6.

ونضغط بحث.

طريقة تنزيل القناة توم وجيري على الجهاز