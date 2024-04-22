سيارة فورد موستانج الرهيبة والصورة خير دليل “بطريقة لم تخطر على بال” كيف احتفلت شركة فورد بمرور 60 عاماً على الوحش فورد موستانج

تحتفل شركة فورد بمرور ستة عقود على إطلاق أشهر سيارات العضلات في العالم، الوحش فورد موستانج، كما تقدم الشركة حاليا حزمة الذكرى الستين التي تكرم الطراز الأصلي خلالها، حيث تتوفر حزمة الذكرى الستين حصريًا على طرازي موستانج جي تي كوبيه والمكشوفة بريميوم، وتتميز بتحسينات أنيقة تميزها عن الإصدار القياسي للسيارة الجديدة S650.

جنوط مستوحاة من سيارة فورد موستانج الكلاسيكية

تتيح للعملاء الاختيار من بين لمسات خارجية بألوان ويمبلدون وايت، وريس ريد، وفيبر بلو، مع جنوط مقاس 20 بوصة مطلية باللون الرمادي الداكن، كما تتميز الجنوط المعدنية ذات الخمسة أذرع بلمسة نهائية مصنوعة آليًا وتفاصيل باللون الأحمر القرمزي وأغطية مركزية من الألومنيوم مستوحاة من سيارة موستانج الكلاسيكية في العام 1965.

تصميم يحاكي فورد موستانج الكلاسيكية

تحمل سيارة الذكرى الستين لسيارة موستانج الكلاسيكية شبكة أمامية مميزة بتصميم شبكي يشبه السيارة الأصلية لفورد موستانج، بالإضافة الى ذلك فقد تم طلاء فتحات سحب الهواء باللون الفضي لإضفاء المزيد من التباين على الواجهة الأمامية، والسيارة تتميز أيضًا بمصابيح أمامية موستانج نايت بوني التي تبدو أكثر ظلامًا مقارنةً بالمصابيح القياسية.

ألوان السيارة الجديدة

تأتي السيارات باللون الأحمر ريس ريد أو فيبر بلو مع أغطية مرايا جانبية فضية لإشارة رمزية إلى الستينيات، بينما تحصل السيارات البيضاء ويمبلدون على أغطية مرايا باللون نفسه كهيكل السيارة.

فورد تزيين الرفارف بشارة موستانج الأصلية

قامت فورد أيضًا بتزيين الرفارف وغطاء صندوق الأمتعة بشارة موستانج الأصلية، حيث يمكن للعملاء أيضًا اختيار الرسومات الجانبية بألوان أيقونك سيلفر أو فيرميلون ريد، والتي تستلهم خطوط لوحة موستانج الأصلية، وأيضا يمكن للعملاء اختيار سمات الألوان من بين سبيس جراي أو كارمين ريد أو بلاك أونيكس، وتحمل لوحة القيادة شارة الذكرى الستين ورقم تسلسلي.

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تفاصيل أكثر بشأن نسخة فورد موستانج

بالإضافة إلى حزمة التصميم الخارجي، توفر نسخة فورد موستانج 60th Anniversary Edition تحسينات داخلية أيضًا، كما تتميز المقصورة بلمسات وتفاصيل فريدة تحاكي سيارة موستانج الأصلية، كما تم تنجيد المقاعد بالجلد الفاخر مع خياطة متباينة، كما أن شعار الذكرى الستين منقوش على ظهور المقاعد، تم تزيين لوحة القيادة وألواح الأبواب بزخارف وشارات خاصة، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على الموضوع الاحتفالي.

ويستفيد إصدار الذكرى الستين أيضاً من تقنيات الأداء المتقدمة في موستانج، ويتميز بأوضاع قيادة قابلة للتحديد، مما يسمح للسائقين بتخصيص ديناميكيات السيارة حسب تفضيلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، فهي مجهزة بميزات أمان متقدمة مثل المساعدة في الحفاظ على المسار، ومراقبة النقطة العمياء، ونظام تثبيت السرعة التكيفي لتعزيز ثقة السائق وسلامته.

بشكل عام، يجمع إصدار فورد موستانج للذكرى الستين بين التصميم والأداء المميز لسيارة موستانج مع لمسات وتحسينات حصرية للاحتفال بمرور ستة عقود على هذه السيارة الرياضية الأسطورية، ومن خلالها تقدم شركة فورد حزمة فريدة وقابلة للتحصيل لعشاق موستانج وأولئك الذين يقدرون تاريخ السيارات وخاصة الأساطير منها.