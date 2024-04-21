بعد توحيد موعد نزول الرواتب.. إليكم موعد صرف رواتب التقاعد المدني والعسكري

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، أنه تم توحيد موعد صرف رواتب التقاعد المدني والعسكري، وكذلك نظام التأمينات الإجتماعيه، وأوضحت المؤسسة، الموعد المحدد لصرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل، والمدفوعات المستقبلية، وذلك بعد توحيد مواعيد نزول الرواتب، وتوضح السطور التالية موعد توزيع الرواتب التقاعدية على المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

موعد صرف رواتب المتقاعدين الجديد

صدر أمر ملكي بتوحيد نزول رواتب المتقاعدين وتعديل الموعد التقليدي للصرف، وبدلاً من استلام رواتبهم في الخامس والعشرين من الشهر، سيتم صرف رواتب أصحاب المعاشات في اليوم الأول من الشهر الميلادي، ويضمن هذا التغيير حصول المستفيدين من رواتب التقاعد على دفعاتهم في وقت مبكر من الشهر، وليس في نهايته كما كان مقررًا سابقًا.

متى موعد صرف رواتب التقاعد المدني والعسكري؟

من المقرر أن يتم توزيع رواتب التقاعد المدني والعسكري على المستحقين يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024، مما يعني أنه لم يتبق سوى أقل من خمسة أيام على الموعد المحدد لتوزيع الرواتب المخصصة للشهر الحالي، وبالنسبة للأشهر التالية، سيتم صرف رواتب التقاعد المخصصة لشهر مايو في اليوم الأول من شهر مايو 2024 وهكذا بالنسبة لباقي الأشهر.

كيف استفسر عن الراتب التقاعدي؟

للتحقق من موعد صرف رواتب التقاعد المدني والعسكري، يمكنك الدخول إلى منصة التقاعد الإلكترونية وإدخال رقم الهوية الخاص بك، ثم قم بتعبئة كافة المعلومات اللازمة في الحقول المناسبة، والدخول على الرابط الوطني، وإدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الطلب أو رمز التحقق، وتابع الخطوات حتى الإنتهاء من عملية الإستعلام.

صرف راتبين للمتقاعدين في شهر أبريل

يتم توزيع معاشات التقاعد لشهر أبريل في نهاية الشهر، ورواتب شهر مايو في أول يوم من الشهر، وسيحصل المتقاعدون على دفعتين من المؤسسة العامة للتقاعد خلال أقل من شهر، بفارق خمسة أيام فقط بين مواعيد الصرف، ووجهت المؤسسة البنوك بإيداع المعاشات في حسابات المستفيدين في المواعيد المحددة 25 أبريل و1 مايو.

هل ينقص راتب التقاعد بعد الوفاة؟

أكد مصدر موثوق من مؤسسة التقاعد أن الأفراد قد يكونون مؤهلين للحصول على معاش تقاعدي بعد وفاة المستفيد الأصلي، ولكن فقط في ظل ظروف معينة كما هو مبين في نظام التقاعد المدني.