نتيجة منحة الأبناء 2024 في ليبيا عبر وزارة الشؤون الاجتماعية لمحدود الدخل.. اموال علي الأبواب

منحة الأبناء 2024 في ليبيا التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية بحيث تم احالتها للمصرف من أجل صرفها للمستحقين، وهي تصرف للأبناء تحت سن 18 عام، ولذلك فقد بدأ عدد المستفيدين منها 1.172.933 اسرة، بحيث يتم صرفها في الربع الاول لعام 2024، ويتم تسليم المستحقات من قبل اللجنة للمستحقين.

منحة الأبناء 2024 في ليبيا

منحة الأبناء 2024 في ليبيا التي يتم من خلالها الافراج عن 64 ألف بطاقة إيفاء قد وقفت في الربع الرابع لعام 2023 بحيث يتم تقديمها من خلال الخدمة المدنية، ويتم استكمال إجراءات الصرف من قبل اللجنة المختصة بإجراء دراسة وصرف المستحقات لمن تشملهم المنحة.

تلك المنحة تصرف للزوجة والأبناء عن الربع الأول لعام 2024 وجاء ذلك من قبل مدير المشروع الذي صرح عن تفاصيل صرف تلك البطاقات للمستحقين للحصول عليها من قبل المختصين، وجاءت تلك الخطوة من قبل اللجنة المختصة من أجل البدء في صرف المستحقات للأشخاص المستحقين للحصول عليها، والحصول عليها من قبل المصرف.

لجنة صرف منحة الأبناء 2024 في ليبيا

يتم صرف المنحة من قبل لجنة ديوان المحاسبة التي تم تشكيلها لصرف تلك المنحة للمستحقين للحصول عليها، وبناء على ذلك يتم استكمال الإجراءات للحصول على تلك المنحة المقررة للأبناء، وقد وضحت الشؤون الاجتماعية أنه يتم التجهيز في الوقت الحالي من أجل صرف المنحة للفئات المستحقة ليتم الحصول عليها بحيث تشمل الزوجة والاولاد.

بناء على السباق فإن المنحة يتم إيداعها في المصارف ليبدأ المستحقين في الحصول على تلك المنحة وصرفها وهي خاصة بالأبناء المستحقين، مع ضرورة أن يكون الأبناء تحت سن ال18 ليتم صرف تلك المنحة لهم والحصول عليها من قبل الجهة المختصة بصرفها.

خطوات التسجيل في منحة الأبناء

يمكن التقديم في منحة الأبناء 2024 في ليبيا اذا توافرت الشروط المطلوبة لذلك، وتكون خطوات التسجيل الآتي: