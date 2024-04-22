“بزيادة 100 ألف دينار mof.gov.iq“ وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين متى موعد الصرف مايو 2024 وخطوات الاستعلام عن راتب التقاعد

تسعى وزارة المالية العراقية إلى الاهتمام الخاص بالمتقاعدين وتقوم بصرف رواتب لهم ويعتبر هذا أمرا حاسما لدى الكثير من الأسر العراقية التي تعتمد على هذه الرواتب لسد احتياجاتها الأساسية من غذاء وملابس وغيرها وتواجه الوزارة تحديات كبيرة في هذا الصدد وخاصة بعد التدهور الاقتصادي والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها أغلب دول العالم في الفترة الحالية وخاصة مع زيادة عدد المتعاقدين وزيادة رواتبهم مع زيادة الأسعار اليومية ولذلك تسعى الجهات المعنية جاهدة لعدم التلاعب في هذا الأمر وتسعى لتسليم الرواتب لهم بدقة وانتظام إلى جميع المتعاقدين في كل أنحاء دولة العراق.

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين متى موعد الصرف مايو 2024

قررت الحكومة العراقية رفع رواتب المتقاعدين، لتستطيع رفع مستواهم المادي ويتم ذلك لجميع المتقاعدين بجدية وحسم ليتأكدوا من وصول المبالغ المادية لهم لسد جميع احتياجاتهم المالية ويتقاضى جميع العراقيين المتقاعدين الذين يقل دخلهم عن مليون دينار عراقي وتصل الزيادة إلى 100 ألف دينار عراقي إلى المتقاعدين وذلك حسب الوظيفة وسنوات التقاعد وسنوات الخبرة وتحاول الحكومة إلى عمل زيادة جديدة في الشهور القادمة لزيادة رواتب المتقاعدين سعيا لسد الفجوة للظروف الاقتصادية الحالية وذلك لمعرفتها الظروف والضغوط التي تواجه هذه الأسر عند تأخير صرف الرواتب أو عدم كفاية المبالغ المالية المستلمة.

كيف تستعلم عن وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين؟

تقدم وزارة المالية العراقية إمكانية معرفة رواتب المتقاعدين بكل سهولة ويسر عن طريق موقعها الإلكتروني وإليك الخطوات: