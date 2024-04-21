حال إتاحة الاستمارة.. هذه شروط التسجيل في عدل 3 والتقديم عبر aadl.com.dz بِتلك الخطوات

واحدة من المساعدات المُقدمة للمواطنين بالجزائر من قِبل الحكومة هي سكنات عدل 3، والذي نجد المواطنين يبحثون عن موعد فتح التسجيل عبر الوكالة الوطنية للتشغيل وبنفس الوقت عن شروط التسجيل في عدل 3، ونوضح لكم الموعد التقريبي المتوقع لفتح التسجيل وأيضًا شروط الحصول على وحدات سكنية من عدل 3، فكونوا معنا.

شروط التسجيل في عدل 3

قدمت الحكومة الجزائرية أكثر من اكتتاب سابق للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية من ذوي الدخل المحدود، وفي الوقت الذي يستعد به المواطنون إلى التسجيل في سكنات 3 يتساءلون عن شروط القبول به، وتأتي الشروط بناء على البرامج السابقة على النحو التالي:

المتقدم للحصول على الوحدة جزائري ومقيم بولاية من ولايات الدولة.

العمر من 19 عام إلى 70 عام ولا يزيد عنهم.

الدخل الشهري للأسرة 24 ألف دينار ولا يصل إلى 180 ألف.

لا ينبغي ألا يحصل المتقدم على أي شكل من أشكال الدعم الحكومي من الجزائر.

لا يمتلك المتقدم قطعة أرض أو وحدة سكنية.

لا يكون قد سبق حصول المتقدم على وحدات من عدل 1 أو عدل 2.

عليك الحرص على إدخال كل المستندات اللازمة للتسجيل.

موعد التسجيلات في عدل 3

وضحنا لكم شروط التسجيل في عدل 3، وبالنسبة لموعد التسجيل لم يُحدد بعد، ولكن وضحت الحكومة الجزائرية أن التسجيل سيكون متاح قريبًا إن شاء الله، ورُبما يكون قبل جوان ولكن لم يُصرح بعد بموعد التسجيل الرسمي وإتاحة الاستمارة للتقديم، وبالنسبة للتسجيل فهو كالتالي: