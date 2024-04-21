رموز استرداد PUBG.. أكواد ببجي موبايل الجديدة 2024 لربح الشدات بلا حدود كود تسليم فوري

يبحث جميع اللاعبين من حول العالم عن أكواد ببجي موبايل الجديدة، حيث تعد تلك الأكواد هي أكثر الوسائل التي يرغب الجميع في معرفة خطوات الحصول عليها، حيث تقدم إلى اللاعبين مجاناً في بعض الأحيان، وذلك بسبب جهودهم المبذولة في اللعبة، لذا في حال أن تمكن اللاعب من امتلاك أكواد لعبة ببجي الجديدة عليه بمعرفة الخطوات الخاصة بطريقة تشغيلها واستخدامها داخل اللعبة.

أكواد ببجي موبايل الجديدة 2024

يعتبر سعر الصناديق والأسلحة والملابس مرتفعًا للغاية، ولكن يمكن للأشخاص الحصول على جميع هذه الهدايا مجانًا عن طريق استخدام بعض الأكواد المخصصة، تهدف إدارة اللعبة إلى توفير كل سبل الراحة للاعبين من خلال الميزات التي تقدمها، ومن بين هذه الميزات تبرز بشكل خاص أكواد الاسترداد التي تُصدر من حين لآخر دون أي تكلفة للاعبين، وفيما يلي بعض أكواد الاسترداد البارزة:

باستخدام الكود R89FPLM9S، يمكنك الحصول على قميص خاص.

بفضل الكود DTHZBZG8C، يُمكنك الحصول على قفازات.

يُمكن للكود FFPKZBZF3T مساعدتك في الحصول على حذاء.

يتيح لك الكود U76TZBZU3 امتلاك قنابل يدوية.

وأخيرًا، باستخدام الكود I85TZBZX2، ستحصل على قناصة.

كيفية استخدام أكواد ببجي موبايل

لكي يتم استخدام أكواد ببجي موبايل الجديدة بصورة صحيحة، يجب معرفة الخطوات الخاصة بتشغيلها والتي سنوضحها بشكل تفصيلي في الآتي:

يجب الحصول على الأكواد الخاصة بلعبة ببجي من صفحة أكواد ببجي الرسمية، وسيتم ذلك من خلال الانتقال إلى الموقع.

ثم يتم التوجه إلى الصفحة الرئيسية، وبعد ذلك يبدأ المستخدم في إدخال الاسم رباعي أو الاسم المدون داخل اللعبة.

بعد ذلك تأتي خطوة إدخال الكود، حيث يتم تدوينه في خانة redeem.

سيتم عرض لك الكود بعد ذلك في خانة verification.

يتطلب منك إدخال بعض البيانات الهامة، ومن الضروري مراجعتها حتى يتم تلاشي أي أخطاء قد تحدث.

قم باختيار الكود الذي ترغب في الحصول عليه.

ثم اضغط على أيقونة موافق.

شروط استرداد أكواد لعبة ببجي

يجب على جميع اللاعبين معرفة الشروط الخاصة باستخدام أكواد لعبة ببجي، وذلك قبل أن يتم استبدالها بالأسلحة أو الجوائز أو السكنات التي تقدمها اللعبة، وتتمثل الشروط في الآتي: