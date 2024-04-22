هل يستطيع هاتف Oppo Reno 6 4G المنافسة مع الهواتف الأخرى في نطاقه السعري.. لنتعرف إلى مواصفاته

قدمت شركة oppo هاتف oppo reno 6 4G كجهاز في الفئة المتوسطة. ويأتي هذا الهاتف تابعاً لـOppo Reno 6 4G ويتميز بمواصفات مختلفة مقارنة بـOppo Reno 6 5G، كما أن لكلا الهاتفين تجربة كاميرا فريدة ورائعة، وفيما يلي سنتحدث عن مواصفات الهاتف وما إذا كان شراءه جديرًا بالإهتمام نظرًا للخيارات العديدة المتاحة في نفس النطاق السعري.

مواصفات هاتف Oppo Reno 6 4G

على الرغم من تمسكها بمعالج Qualcomm Snapdragon 720G، تواصل شركة أوبو إعطاء الأولوية للتصميم النحيف، دعونا نتعمق في المواصفات الكاملة للجيل الرابع من هاتف oppo Reno 6 في هذا الجدول:

الشاشة شاشة AMOLED مقاس 6.4 بوصة بجودة FHD+ بدقة 1080 × 2400 بكسل وكثافة بكسلات تبلغ 410 بكسل لكل بوصة.

معدل تحديث 90 هرتز مع توفر خيار التبديل إلى معدل تحديث 60 هرتز للحفاظ على البطارية.

تمثل الشاشة 91.7% من اللوحة الأمامية. البطارية السعة: 4310 مللي أمبير.

دعم الشحن السريع: حتى 65 واط نوع البطارية: ليثيوم بو.

غير قابلة للإزالة. المعالج الجهاز مزود بمعالج Qualcomm Snapdragon 720G المبني على تقنية 8 نانومتر.

مقترنًا بوحدة معالجة الرسوميات Adreno 618.

يتوفر هذا المعالج أيضًا في Realme 8 Pro، وSamsung Galaxy A52، وطراز Opp Reno 5 4G السابق. الذاكرة مساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي LPDDR4x بسعة 8 جيجابايت.

فتحة مخصصة لبطاقة الذاكرة لتوسيع سعة التخزين. التصميم يدعم شريحتي اتصال ومتوافق مع شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.

تبلغ أبعاده 159.1 × 73.3 × 7.8 ملم ويزن 173 جرامًا، ويتميز بهيكل بلاستيكي. الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 44 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.4. الكاميرا الخلفية الكاميرا الأساسية بدقة 64 ميجابكسل وفتحة عدسة F/1.7.

الكاميرا الثانية وهي كاميرا واسعة بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.2.

الكاميرا الثالثة هي كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.4.

أما الكاميرا الرابعة فهي كاميرا عزل بدقة 2 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.4، مقترنة بفلاش LED فردي. الألوان الأسود.

الأزرق. السعر 440 دولار أمريكي.

1650 ريال سعودي.

تقييم هاتف Oppo Reno 6 4G

يقدم هاتف أوبو رينو 6 أداءً قويًا ويعد خيارًا ممتازًا للمهام اليومية بفضل شاشته الكبيرة Super AMOLED التي تتميز بمعدل تحديث 90 هرتز وتصميم أنيق وبنية خفيفة الوزن، فهو يقدم تجربة لعب ممتعة ويتمتع بكاميرا خلفية تلتقط صورًا مبهرة، ومع ذلك، تحافظ شركة أوبو على نفس المعالج ويفتقر الهاتف إلى تغييرات كبيرة مقارنة بسابقه Reno 5 4G.