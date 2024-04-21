“وزارة التربية” خطوات التسجيل في منصة المدرسة الإلكترونية 2024 في عموم العراق

تتيح وزارة التربية العراقية التسجيل في منصة المدرسة الإلكترونية 2024 في العراق، والتي توفر من خلالها التعليم عن بعد للطلاب من داخل وخارج العراق، حيث تعد المدرسة الإلكترونية واحدة من مميزات التعليم الإلكتروني، والذي توفر للطلاب العديد من المزيا، والتي يمكنك التسجيل فيها والحصول على جميع خدماتها كما سنبين في الأسطر التالية.

خطوات التسجيل في منصة المدرسة الإلكترونية 2024 في العراق

تحميل تطبيق المدرسة الإلكترونية من خلال متجر Google Play.

افتح التطبيق على هاتفك، ومن ثم اضغط على “إنشاء حساب”.

أدخل رَقَم هاتفك المحمول، ثم اختر طريقة تلقي رسالة التأكيد (رسالة نصية أو بريد إلكتروني).

أدخل الرمز الذي تلقيته.

أكمل باقي معلومات التسجيل، مثل اسمك وعنوانك والبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

اضغط على “موافقة” على الشروط والأحكام ثم اضغط متابعة.

أرفق المستندات المطلوبة.

اضغط على “إرسال” لتقديم طلب التسجيل.

ستقوم المنصة بمراجعة طلبك والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات، وستتلقى رسالة إشعار عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف عندما يتم قَبُول طلبك أو رفضه.

رابط التسجيل في المدرسة الإلكترونية

أطلقت وزارة التربية العراقية المدرسة الإلكترونية للتعليم عن بعد، حيث تتيح الوزارة للطلاب بتحميل تطبيق المدرسة الإلكترونية لتتمكن من التسجيل بها وتحميل جميع المواد الدراسية، كما توفر الوزارة طريقة التدريس للمواد من خلال التطبيق وإجراء الامتحانات وغيره من المميزات التي وفرتها الوزارة من خلال تطبيق المدرسة الإلكترونية، حيث يمكنك تحميله من هنـــا.

وصلنا معكم للنهاية مقالنا الذي بينا فيه طريقة التسجيل في المدرسة الإلكترونية في العراق.