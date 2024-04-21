طريقة عمل حلوى السميد التركية بأبسط الخطوات بالمنزل

حلوى السميد التركية ، من أشهى وألذ أنواع الحلويات يعد تحضيرها من الأمور السهلة والبسيطة، كما تعد من ألذ أنواع الحلويات التي يتم تحضيرها خلال شهر رمضان الكريم فهي لها مذاق مميز وشكل رائع ومكوناتها سهلة وبسيطة، ونجد الأمهات يفضلون صنعها في البيت بدل من شرئها من محلات الحلواني بسعر غالي، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل حلوى السميد التركية بالمنزل.

مكونات عمل حلوى السميد التركية

لتحضير الوصفة نحتاج إلي المقادير الآتية وهي كما يلي:-

كوب من الزبادي.

كوب من الزيت.

حبة من البيض.

كوب من السميد.

ملعقة صغيرة خميرة جافة.

رشة من الفانيليا.

٢ كوب من الدقيق.

٢ ملعقة كبيرة من جوز الهند.

للتزين جوز هند.

2 كوب من الشربات ثقيل القوام.

طريقة التحضير

لتحضير حلوى السميد التركية نتبع الخطوات الآتية:-

نحضر وعاء ونضع به الزبادي والزيت ثم نضيف البيضة ونخفق المكونات حتي يتجانس الخليط، ثم نضيف السميد ونقلب المكونات مع بعضها جيداً. نقوم بإضافة الفانيليا والخميرة للخليط ونعيد الخلط مرة ثانية، ثم نضيف كوب ونصف من الدقيق ونقلب المكونات بالملعقة. ثم نضيف الكوب المتبقي من الدقيق تدريجياً حتي نحصل على عجينة متماسكة. نضيف جوز الهند ونعجن العجينة باليد حتي نحصل على قوام متماسك وناعم.

طريقة تشكيل حلوى السميد التركية

نقوم بفرد العجينة على كيس بلاستيك على شكل مربع أو مستطيل بسمك متوسط، ثم نرش وجه العجينة بالسميد حتي يساعد على سهولة الفرد، ثم تقطع العجينة على شكل مربعات صغيرة أو كرات متوسطة وتوضع في السميد حتي تتغطى به، ثم ترص داخل صينية مدهونة بالسمنة، ثم تغطى وتترك حتي تختمر لمدة حوالي ساعة، ثم تخبز في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة متوسطة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي، نخرجها من الفرن ثم تسقى بالشربات بالبارد وتترك لمدة ساعة حتي تتشرب الشربات ثم تزين بجوز الهند وتقدم بالهنا والشفاء.