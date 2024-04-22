“كلها يومين” تعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين أبريل 2024 بالمملكة العربية السعودية
تعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI) في المملكة العربية السعودية هي جهة حكومية مسؤولة عن إدارة برامج التأمين الاجتماعي في البلاد، حيث توفر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مزايا مختلفة للمواطنين والمقيمين السعوديين، بما في ذلك معاشات التقاعد، كما أعلنت المؤسسة عن مواعيد صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، بما في ذلك المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية.
موعد صرف رواتب المتقاعدين والمستفيدين
وقد تم تحديد موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر وسيكون في يوم الخميس القادم 25 أبريل 2024م، الموافق أيضا 16 شوال 1445هـ، كما أنه ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة أعلنت عن تغيير موعد صرف الرواتب اعتبارًا من شهر مايو القادم، حيث سيتم صرف الرواتب في أول كل شهر ميلادي بدلاً من الخامس والعشرين من نفس الشهر.
كيفية التواصل مع المؤسسة لمعرفة تفاصيل ومواعيد صرف رواتب المتقاعدين
ولمزيد من المعلومات وللحصول على التحديثات الأخيرة، يمكنك زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الرابط التالي اضغط هنا، كم يمكن أيضًا الاتصال بالأرقام التالية: الهاتف الموحد للتأمينات الاجتماعية (gosi) من داخل السعودية: 8001243344، ومن خارج السعودية: 920014000.”
موضوعات قد تهمك:
تعرف حالا على الموعد الخاص بـــ صرف منحة مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور 1445.
تعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للطلاب 1445 بالمملكة العربية السعودية.
رابط منصة مظلتي يتيح كشوف pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق
تعرف على رابط استعلام أهلية الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر 1445
تعرف على موعد صرف حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية عن شهر مايو 2024 – 1445.
تعرف على المزيد بشأن صرف رواتب المتقاعدين
فيما يلي بعض التفاصيل الإضافية حول التأمينات الاجتماعية ومعاشات التقاعد في المملكة العربية السعودية:
- الأهلية: يشترط للتأهل للحصول على معاش التقاعد أن يكون الأفراد قد ساهموا في نظام التأمينات الاجتماعية خلال سنوات عملهم، كما يعتمد مبلغ المعاش على مدة الاشتراكات ومتوسط الراتب خلال السنوات القليلة الأخيرة من العمل.
- سن التقاعد: يختلف سن التقاعد في المملكة العربية السعودية حسب نوع العمل، بالنسبة لموظفي القطاع العام، سن التقاعد القياسي هو 60 عامًا، ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات والأحكام الخاصة لمهن محددة.
- حساب المعاش التقاعدي: يتم احتساب معاش التقاعد على أساس نسبة من متوسط الأجر الشهري الذي حصل عليه خلال السنوات القليلة الأخيرة من العمل، وتختلف النسبة حسب مدة الخدمة، بحد أقصى 60% للأفراد الذين ساهموا لمدة 30 سنة فأكثر.
دفع المعاشات التقاعدية: عادة ما يتم دفع معاشات التقاعد على أساس شهري، كما قد تختلف المواعيد الدقيقة لصرف المعاشات التقاعدية.
- ولكن كما ذكرنا سابقًا، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تغييرات في جدول الدفع بدءًا من مايو 2024، على أن يتم صرف المعاشات التقاعدية في اليوم الأول من كل شهر.
- خدمات التأمينات الاجتماعية: بالإضافة إلى معاشات التقاعد، تقدم المؤسسة خدمات ومزايا متنوعة تتعلق بالتأمين الاجتماعي، بما في ذلك التغطية الطبية، واستحقاقات العجز، واستحقاقات الورثة للمعالين المستحقين.