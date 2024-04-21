انخفاض جديد في حديد عز .. سعر طن الحديد اليوم حديد عز للمستهلك في الشركات المصرية

انخفض اليوم سعر طن الحديد اليوم حديد عز للمستهلك انخفاضًا كبيرًا حيث بلغ سعر حديد عز اليوم نحو من 40 ألف للطن، هذا وقد شهدت هذه الفترة انخفاضًا متتاليا في أسعار الحديد والأسمنت وغيرها من مواد البناء، ومن خلال مقالنا نبين أسعار الحديد اليوم في الشركات المصرية لجميع أنواع الحديد كما سنبين أسعار الأسمنت بعد الانخفاض الجديد الذي حققته اليوم.

سعر طن الحديد اليوم حديد عز للمستهلك

تراجع كبير اليوم الأحد 21 أبريل 2024 تجاوز 2000 جنيها لحديد عز وباقي أنواع الحديد، حيث بلغ سعر الحديد اليوم الأسعار التالية:

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم: 42642.86 جنيه، منخفضًا بقيمة 1173.05 جنيه للطن.

سعر طن حديد عز اليوم: 42680 جنيها منخفضًا بقيمة 2410 جنيهات، كما سجل سعر طن حديد عز اليوم في أرض المصنع قيمة 40700 جنيه.

سعر طن حديد الجارحي اليوم: 43600 جنيها.

سعر طن حديد المراكبي اليوم: 43 ألف جنيها.

سجل سعر طن حديد العشري اليوم: 42 ألف جنيها.

سعر طن حديد المصريين اليوم: 45 ألف جنيها.

سجل سعر طن حديد التسليح السويس للصلب أرض المصنع اليوم: 41500 جنيها.

سعر طن حديد بشاي اليوم من أرض المصنع: 40700 جنيها.

سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم

انخفض اليوم الأحد 21 أبريل سعر الأسمنت، حيث تجاوز الانخفاض نحو من 125 جنيها للطن، جاء هذا الانخفاض على اسر انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، حيث بلغ سعر الأسمن اليوم الأسعار التالية: