“هاتف ريلي الأقوى”.. سعر ومواصفات هاتف سيRealme C53 الأكثر طلبًا بأخطر المميزات!!

زاد البحث من قبل ملايين المستخدمين حول مواصفات هاتف ريلي سي C53 الهاتف الأكثر مبيعًا في العديد من الدول العربية، حيث غن الهاتف يمتلك العديد من المواصفات والتصميمات التي تُشبه إلى حد كبير تصميمات الأيفون، ولذا سنكشف لكم في السطور التالية معظم المواصفات التي يتميز بها هذا الهاتف عن غيره من الهواتف الأخرى، لكي يتعرف عليها الجميع.

ما هي مواصفات هاتف ريلي سي C53؟

من أهم وأبرز المواصفات التي تتوفر في هاتف ريلي سي C53 ما جاء على النحو الأتي:-

المساحة التخزينية للهاتف تصل إلى 128 جيجابايت مما يمكنك تحميل أكثر الملفات ورام 6 جيجا.

بطارية الهاتف تبلغ سعتها إلى 5000 واط.

تقنية الشحن سريعة بشكل كبير تصل إلى 33 وات.

معالج الهاتف تصل سرعتها إلى 1.82 جيجا هيرتز.

كاميرا الهاتف تبلغ دقتها إلى 50 ميجابكسل كاميرا خلفية وأمامية تكون 8 ميجا بكسل.

الهاتف يمتلك نظام GPS.

كما أن نظام التشغيل للهاتف يكون أندرويد 13.

ما هو سعر هاتف ريلي سي C53؟

يختلف سعر هاتف سي C53 إلى 549 ريال سعودي أي بما يُسجل قرابة الـ 6700 جنيه مصري، وفي المملكة هناك بعض الخصومات التي يتم تطبيقها في المناسبات الوطنية بما تسمح لجميع الأشخاص بالحصول عليه في هذا العرض المفتوح، وكذلك العمل على الإستفادة بجميع الإمكانيات التي يوفرها الهاتف أمام الأشخاص الذين يقومون بشراءه، وهو منتشر بشكل كبير في العديد من الدول العربية.

تفاصيل هاتف ريلي C53

من أبرز التفاصيل التي يمكنك الحصول عليها عند القيام بشراء هاتف ريلي C53، ما يلي:-