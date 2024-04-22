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“اللعبة الأكثر تحميلا“ خطوات تحميل لعبة بيس 2024 بالتحديث الأخير.. تحديث خرافي
بيس، لعبة بيس هي اللعبة الأكثر تحميلا على الأجهزة الذكية نظرا لتهافت ملايين الأطفال والشباب من كافة الدول والبلدات على تنزيل اللعبة والاستمتاع بلعبها من الهاتف المحمول، ولعبة بيس منذ انطلاقها حققت شهرة كبيرة وانتشار واسع بين الفئات المختلفة لأنها محاكاة واقعية لكرة القدم تلك الرياضة التي تعد الأولى على مستوى العالم، وتطوير اللعبة المستمر ساهم في حفاظها على نجاحها الكبير وتصدرها قائمة أفضل الالعاب الالكترونية، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة تحميل اللعبة وأبرز الإضافات بالتحديث الأخير لها.
خطوات تحميل لعبة بيس 2024 بالتحديث الأخير
يمكنكم قضاء أوقات الفراغ في الاستمتاع باللعب على الهاتف المحمول ومن أفضل الألعاب التي ستبهرك لعبة بيس خصوصا إذا كنت من محبي لعبة كرة القدم وتمتلك موهبة التحكم والاداء العالي واختيار اللاعبين وتكوين فريق قوي، ولتحميل اللعبة على هاتفك اتبع الخطوات التالية :
- افتح من هاتفك جوجل بلاي أو الآب ستور حسب نوع جهازك.
- في محرك البحث الخاص بالتطبيق ادخل اسم اللعبة eFootball PES.
- اضغط بحث واضغط على اللعبة الظاهرة في مقدمة نتائج البحث.
- ثم اضغط على Install او تثبيت وانتظر لحظات حتى يتم تثبيت اللعبة.
- افتح اللعبة فور نزولها واتبع خطوات انشاء الحساب للبدء باللعب.
مميزات لعبة بيس 2024
لعبة بيس 2024 مع التحديثات الأخيرة صارت أكثر تميزا حيث عملت الشركة المطورة على إضافة الكثير من الخصائص التي تجعل اللعبة أكثر متعة وإثارة، وفيما يلي أبرز مميزات اللعبة :
- تطوير إمكانيات اللاعبين من خلال التدريب.
- وجود تحديات يومية واسبوعية ويتم منح مكافآت لمن يتفوق بها.
- الرسوم المتحركة والجرافيك باللعبة صاروا أكثر جاذبية ومشابهة للواقع.
- إمكانية شراء لاعبين جدد وبيع لاعبين من الفريق لتكوين الفريق الذي يناسب طريقة لعبك.
- صوت الجماهير يضفي على اللعبة حماسة اكثر.