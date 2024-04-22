“مزايا إضافية باللعبة” تحميل أكواد وشفرات جاتا سان أندرس للإستمتاع بتجرية فريدة من نوعها

يبحث العديد من الشباب عن أكواد وشفرات جاتا سان أندرس المجانية الجديدة، وذلك من أجل الإستمتاع بهذه اللعبة المميزة والتي استطاعت أن تنال على إعجاب عدد كبير جداً من الأشخاص منذ بداية إصدارها، وهذا لأنها تعطى لهم إحساس بتجربة فريدة من نوعها، وللحصول على هذه الشفرات لتغير من طريقة اللعب تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.

أكواد وشفرات جاتا سان أندرس

نستعرض لكم اليوم أكواد وشفرات جاتا سان أندرس للتسهيل من اللعب وتغيير طريقة وأسلوب اللعب، كل ما هو عليكم استخدام النقاط التالية:

لتصليح السيارة والحصول على المزيد من الأدرعة والصحة والمال : Hesoyam .

الحصول على صحة غير محدودة: Lxgiwyl.

الحصول على الأسلحة الثانية: professionalskit .

الحصول على الأسلحة الثالثة:Uzumymw .

الحصول على أكسجين بكميات لا نهائية: cvwkxam .

الحصول على أدرينالين وزيادة النشاط: Anaseonglass .

السواقة بمهارة عالية والتحكم في المركبات الأخرى: Stickeglass .

الشرطة تلاحقك بمستوى النجمتين:Turnuptheheat .

إصابة جسم اللاعب بزيادة الوزن: Btcdbcd .

الحصول على مزيد من العضلات بالجسم: Buffmeup .

إلغاء مطاردة الشرطة:Turndowntheheat.

مطاردة الشرطة بعدد نجوم لا نهائي: Bringition .

الحصول على مستوي جاذبية عالي جداً: Helloladies

التخلص من مطاردة الشرطة: Aezakmi.

معلومات عن شفرات جاتا GTA SAN Andreas

يوجد مصطلح آخر لشفرات لعبة جاتا وهو أكواد وهي عبارة عن بعض الرموز يتم استخدمها لتغيير من نمط اللعب الطبيعي لجعلها أسهل وأبسط في الإستخدام، فعند التعامل بهذه الرموز نجد أن اللعب لم يعد صعب وأصبح مختلف عن وضع اللعب الطبيعي، وتم اختراع هذه الشفرات من أجل اختبار اللعبة والتأكد من أنها تعمل بشكل سليم.