𝕤𝕡𝕒.𝕘𝕠𝕧.𝕚𝕢 حملها الآن كشوفات pdf اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي، والتي طال انتظار الجميع لها منذ أواخر العام المنصرم 2023، وتعد وجبات الرعاية الاجتماعية وأهمها الوجبة السابعة التي جاءت في توقيت ارتفعت فيه الأسعار بشكل كبير فتقوم بمساعدة المشمولين بالرعاية الاجتماعية على صعاب هذه الفترة، وعبر الأسطر التالي نبين لكم تفاصيل الوجبة الجديدة من وجبات الرعاية الاجتماعية.

كيف ابحث عن اسمي عبر منصة مظلتي

تعد منصة مظلتي افضل المنصات التابعة لوزارة العمل والتي تتيح للمشمولين بالرعاية جميع الخِدْمَات الخاصة بها، حيث يمكنهم من خلالها التقديم على وجبات الرعاية الاجتماعية والاستفسار عن جميع المعلومات والاستعلام عن حالة استحقاقهم لدعم الرعاية، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة مظلتي عبر الرابط التالي: 𝕤𝕡𝕒.𝕘𝕠𝕧.𝕚𝕢.

بعد الدخول من الصفحة الرئيسة اضغط على نظام الحماية الاجتماعية.

بعد ذلك قم باختيار برامج الرعاية الاجتماعية.

ادخل جميع المعلومات المطلوبة والتي منها تحديد الوجبة ورقم البطاقة الزكية وغير ذلك.

اضغط على استعلام لاستعراض كشوفات الوجبة الأخيرة من وجبات الرعاية الاجتماعية.

افتح الكشوفات على جهازك واستعلم عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

شروط المشمولين بالرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة العمل بعض لشروط للمشمولين بالرعاية الاجتماعية والتي لا يحق لهم الحصول على الدعم إلا باستكمال هذه الشروط، والتي منها ما يلي: