طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة في الخلاط سهلة التحضير

تعتبر الكيكة من أكثر أنواع الحلويات المحببة من الجميع كباراً وصغاراً، والجميع يرغبون في تناولها باستمرار في الأوقات المختلفة، وهناك الكثير من أنواع الكيكة المختلفة ومن بين كيكة الزبادي التي تتميز بقوامها الهش وسهولة تحضيرها في الخلاط، فالزبادي يجعل الكيكة أكثر طراوة ويجعلها خفيفة جداً على المعدة، كمما أنها من الوجبات الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاج لها الجسم من البروتين والحديد وغيرها، ويمكن تقديمها في المناسبات المختلفة من أعياد الميلاد والأعياد وغيرها، ونقدم لكم الآن في هذا المقال طريقة عمل كيكة الزبادي خطوة بخطوة.

المقادير

من أجل تحضير كيكة الزبادي الهشة لابد من الالتزام ببعض المقادير والمكونات والتي تتمثل في التالي:

2 كوب ونصف دقيق أبيض.

كوب زبادي كبير.

كوب ونصف سكر.

نصف كوب زيت.

2 بيضة.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ذرة ملح.

خطوات عمل كيكة الزبادي

كيكة الزبادي من أكثر وصفات الكيكة سهلة التحضير والتي لا تحتاج لوقت كبير فقط 10 دقائق وتكون جاهزة، ويتم تحضيرها بخطوات سهلة جداً وتتمثل في التالي:

في البداية يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 وتجهيز صينية الفرن وتبطينها بالقليل من السمن والدقيق.

في وعاء نقوم بنخل الدقيق مع الملح والبيكنج بودر ونقلبهما ونتركهم معاً.

في وعاء الزبادي نقوم بوضع السكر مع البيض والفانيليا والزبادي والزيت ونقوم بخفقهما جيداً حتى تتجانس المكونات.

ننزل بالخليط السائل على الدقيق ونقلب حتى تتجانس المكونات.

يصب الخليط في صينية الفرن وندخلها الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج.

تخرج الكيكة من الفرن لتبرد ثم نقطعها وتقدم بالهناء والشفاء.

أسرار نجاح الكيكة

هناك بعض الاسرار التي يمكن من خلالها الحصول على كيكة هشة واسفنجية، وتلك الاسرار هي: