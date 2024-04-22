“استقبالها فورًا” 5 خطوات فقط لإستقبال تردد قناة المسار الليبية لمتابعة أحداث العالم بأقوى دقة

قناة المسار الليبية واحدة من أهم وأكبر القنوات الإعلامية المستقلة في ليبيا، تحرص على نقل الأحداث أول بأول وأعلى جودة حتى يكون المشاهد جزء من الحدث نفسه، وهذا ما جعل البحث عن تردد قناة المسار الليبية متصدر منصات البحث بشكل دائم، فالجميع يرغبن في استقبالها حتي يتمكن من المتابعة، ولهذا سوف نوضح لكم في مقالنا اليوم أهم الترددات عبر القمر الصناعي نايل سات وخطوات الإضافة والإستقبال.

تردد قناة المسار الليبية 2024

يتم تحديث تردد قناة المسار الليبية بصورة مستمرة من أجل تقديم المحتوى بأفضل جودة ممكنه، من حيث الصوت والصوره وتحرص الجهات على الإعلان عن التردادات الجديدة قبل التحديث بوقت كافي حتي يتمكن المتابعين من استقبالها، أما عن أحدث تردد لها عبر القمر الصناعي نايل سات هو :

التردد الخاص بقناة المسار الليبية: 11315.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ:7/8.

تردد قناة المسار الليبية عبر القمر الصناعي عرب سات 2024

لكي تتمكن من استقبال القناة عبر الجهاز الخاص بكم عليكم الإحتفاظ بالتردد الأتي:

التردد قناة المسار الليبية عبر عرب سات:11373.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: أفقي.

خطوات استقبال قناة المسار الليبية 2024 وتثبيتها

لكي تتمكن من متابعة القناة بصورة دائمة، وجعلها ضمن قائمة القنوات المفضلة إليك عليك إتباع الخطوات الأتية: