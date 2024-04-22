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“اضبطها فورا“ اضبط الان تردد قناة وناسة للأطفال 2024 على الأقمار الصناعية.. لولو الشطورة في انتظاركم
قناة وناسة، تبث قناة وناسة عبر شاشتها محتوى مميز يعشقه ويتابعه بشغف ملايين الأطفال من كافة أنحاء الوطن العربي، وصارت أغاني القناة تتردد في البيوت العربية باستمرار لما تتميز به من ايقاع سريع وكلمات خفيفة الظل نجحت في جذب الأطفال وإثارة انتباههم، وهذا جعل الكثير من الأمهات تبحثن على القناة على جهاز الاستقبال ليشغل أطفالهن وقت فراغهم في مشاهدتها، وسنستعرض لهؤلاء اليوم من خلال هذا المقال تردد قناة وناسة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات وطريقة ضبط التردد.
تردد قناة وناسة للأطفال 2024 على الأقمار الصناعية
قناة وناسة تعرض على مدار اليوم وبشكل مجاني مجموعة من البرامج والأغاني المميزة التي لها ايقاع فريد ومميز مما جذب الأطفال اليها وجعلهم يحفظونها ويتغنون بها، بالإضافة الى الشخصيات الكرتونية التي أتؤدي الأغاني وتمتاز بالأداء الرائع وخفة الروح والدم وأبرزهم لولو الشخصية الرئيسية والأكثر شهرة بالقناة، ومن أبرز اغاني القناة لولو الشطورة وحرامي سرق لولو ومين اللي سرق الجزمة وبيب بيب ولولو وماما وغيرها، ويمكن لمحبي قناة وناسة ضبطها على النايل سات أو العرب سات من خلال الإعدادات التالية.
تردد قناة وناسة نايل سات
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11559
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6
تردد قناة وناسة عرب سات
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد : 11270
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
ضبط تردد قناة وناسة
لاستقبال قناة وناسة وإضافتها على جهازك عليكم اتباع الآتي :
- من الريموت كنترول اضغط على القائمة.
- اختر منها الاعدادات، ثم اضغط على البحث عن قناة.
- حدد طريقة التحديث اليدوي.
- اختر القمر الصناعي، ثم ادخل التردد ومعامل تصحيح الخطأ وحدد نوع الاستقطاب.
- اضغط على ok ليتم البحث عن القنوات.
- خلال لخظات سيتم تنزيل جميع القنوات التي تعمل على نفس التردد.