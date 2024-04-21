“نتائج الثالث المتوسط” استعلم عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 موقع نتائجنا

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول التي ينتظر الإعلان عنها من قبل الجميع، حيث تعد هذه المرحلة من أهم مراحل التعليم التي يمر بها الطلاب خلال مسيرتهم الدراسية، لذلك تجد حرص الطلاب عليها وكذلك أولياء الأمور، كما أن الوزارة تعير لها اهتمامًا كبيرًا، حيث تقوم بالإعلان عنها بمجرد ظهورها على المنصات الرسمية، والتي نبين طريقة الاستعلام عن النتيجة من خلالها ورابط الاستعلام عن النتيجة.

رابط نتائج الثالث المتوسط

خصصت وزارة التربية العراقية أكثر من منصة للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط، والتي منها موقع نتائجنا المتخصص في إعلان نتائج جميع المراحل التعليمية، حيث يقوم الموقع بمتابعة النتيجة ويقوم بعرضها بمجرد ظهورها ويتيح الاستعلام عليها مباشرة، ويمكن الدخول على الموقع عبر الرابط التالي: results.mlazemna.

استعلام عن نتائج الثالث المتوسط

استعلم عن نتائج الثالث المتوسط عبر موقع نتائجنا الذي يوفر الاستعلام عن النتائج التعليمية لجميع المراحل، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع نتائجنا الإلكتروني عبر الرابط المذكور أعلاه.

حرك الصفحة لأسفل لتجد جدول مكون من ثلاثة صفوف وهم عبارة عن: المحافظة، وحالة النتيجة، ورابط تنزيل النتيجة.

في حالة رفع النتيجة على الموقع تجد حالة النتيجة تم الرقع.

عند ذلك اضغط على تنزيل.

يتم تحميل ملفات النتيجة بصيغة pdf.

بعد التحميل قم بفتح ملفات النتيجة على جهازك واستعلم عن نتائج الطالب باسم الطالب أو الرَّقَم الامتحاني.

ستبدأ امتحانات الصف الثالث المتوسط خلال أيام ليتم بعد الانتهاء من الامتحانات عملية التصحيح والتدقيق وإعلان نتائج الثالث المتوسط عبر موقع نتائجنا كما بينا.