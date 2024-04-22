موعد امتحانات 6 اعدادي.. جدول امتحانات السادس الإعدادي العراق 2024 الدور الأول في جميع المحافظات وفقا لتصريحات وزارة التربية

جدول امتحانات السادس الإعدادي العراق 2024، البحث الآن يتزايد من قبل الطلاب حول جدول امتحانات السادس الإعدادي العراق 2024 الذي كشفت عنه وزارة التربية العراقية خلال الفترة الماضية، حيث ستنطلق امتحانات السادس الإعدادي العراق 2024 الدور الأول بعد أيام قليلة من الآن، فيما يستعد الطلاب لأداء امتحانات تلك المرحلة الهامة والتي تعد بوابة للالتحاق بالمرحلة الجامعية، وخلال الفقرة القادمة سنقدم لكم امتحانات السادس الإعدادي 2024 في جميع محافظات العراق.

جدول امتحانات السادس الإعدادي العراق 2024

ووفقا جدول امتحانات السادس الإعدادي العراق 2024 الذي أعلنته وزارة التربية العراقية، فمن المقرر أن تنطلق امتحانات السادس الاعدادي في يوم 12 من شهر مايو القادم وتستمر حتى يوم 19 من الشهر نفسه، حيث تجري جميع المدارس امتحانات في مادة واحدة كل يوم خلال نفس الشهر وفقا لما يلي:

يوم الاحد الموافق 12 مايو 2024 امتحان التربية الإسلامية أو المسيحية.

يوم الاثنين الموافق 13 مايو امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

يوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2024 امتحان مادة الرياضيات.

يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024 امتحان مادة الاجتماعيات.

يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 امتحان مادة العلوم.

يوم الاحد الموافق 19 مايو 2024 امتحان مادة اللغة التركمانية.

جدول امتحانات السادس الإعدادي 2024

فيما تستمر امتحانات السادس الإعدادي 2024 في جميع المحافظات لمدة أسبوع متواصل لتنتهي قبل حلول عيد الاضحى المبارك، ومن المقرر أن تقوم الكنترولات بأعمال التصحيح والمراجعة أولا بأول ليتم الاعلان عن النتيجة في أسرع وقت ممكن عبر موقعي وزارة التربية العراقية ونتائجنا، ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجتهم بشكل الكتروني، كما سيتم ارسال كشوف النتيجة إلى المدارس ليحصل كل طالب على بيان رسمي بدرجاته في كل المواد.

كلما مر الوقت كلما زادت عمليات البحث عبر محرك بحث جوجل على موعد امتحانات السادس الاعدادي في جميع المحافظات العراقية المترقبة لموعد الامتحانات، وكنا قد اخبرنكم لجدول الامتحانات بالتفاصيل من خلال السطور القادمة من هذا المقال.