“اعرف ميعاد امتحانك والحق ذاكر“ موعد اختبارات الفصل الثالث 2024 بالجزائر وزارة التربية الوطنية

موعد اختبارات الفصل الثالث 2024، في الأيام الأخيرة بدأت التساؤلات تتزايد بالجزائر عن موعد اختبارات الفصل الثالث والتي تقترب بشكل كبير مع نهاية العام الدراسي، حيث يرغب الطلاب واولياء الأمور في الاستعداد لهذه الفترة الهامة والمصيرية في حياة الطالب العلمية، لذا ومنعا لانتشار الشائعات ولعدم تسلل القلق والتوتر الى نفوس المهتمين قامت وزارة التربية والتعليم الجزائرية بالإعلان عن موعد الاختبارات والتي من المقرر أن تبدأ في شهر مايو المقبل، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال موعد اختبارات الفصل الثالث لمختلف المراحل الدراسية، وكذلك موعد الاختبارات الاستدراكية.

موعد اختبارات الفصل الثالث 2024 بالجزائر وزارة التربية الوطنية تم تحديد موعد اختبارات الفصل الثالث 2024 لتبدأ خلال شهر مايو المقبل وسيختلف الموعد حسب المرحلة والفرقة وذلك وفقا لما اعلنت عنه وزارة التربية الوطنية الجزائرية في بيانها الرسمي، وفيما يلي مواعيد الاختبارات بداياتها ونهايتها بالتفصيل : المرحلة الابتدائية : موعد بداية الاختبارات الفصل الثالث يوم الأحد الموافق 26 مايو، وتنتهي يوم الخميس 30 مايو.

المرحلة الرابعة المتوسط : تبدأ اختبارات الفصل الثالث يوم الاحد الموافق 12 مايو وتنتهي يوم الخميس 16 من مايو.

الفرقة الاولى والثانية متوسط : موعد بداية الاختبارات الفصل الثالث يوم الأحد الموافق 19 مايو، وتنتهي يوم الخميس 23 مايو.

التعليم الثانوي : ستبدأ اختبارات الفصل الثالث يوم الاحد 19 مايو وتنتهي يوم 24 من مايو.

مرحلة البكالوريا : موعد بداية اختبارات الفصل الثالث يوم الاحد الموافق 12 من مايو على ان نتتهي يوم الخميس 16 مايو.