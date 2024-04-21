“قدم بسرعة” خطوات الحصول على منحة 300 دينار تونس والمستندات المطلوبة

تقدم الحكومة التونسية العديد من المنح والدعم من أجل مساعدة المواطنين على التغلب على ظروف الحياة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وضمان حياة كريمة للمواطنين، ومن أبرز هذه المنح منحة 300 دينار تونس التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية لجميع الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل وتنطبق عليهم الشروط والأحكام المنصوص عليها، ولمعرفة المزيد حول المنحة المقدمة وكيفية التقديم وماهي الشروط يجب متابعة هذا المقال.

طريقة الحصول على منحة 300 دينار تونس

تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الصندوق الوطني منحة 300 دينار تونس لمساعدة الأسر محدودة الدخل، وقد تم الترويج خلال الفترة الماضية عن زيادة قيمة الدعم المقدم ، وقد جاء رد الجهات المعنية أنه لا صحة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم التقديم على المنحة من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية. تسجيل دخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور. اضغط على أيقونة تسجيل. اختر منحة 300 دينار. إدراج جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة. إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة. اضغط على أيقونة تسجيل. بعد فحص الطلب سوف يتم إرسال رسالة تفيد قبول أو رفض الطلب.

شروط الحصول على منحة 300 دينار تونس

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية عن توافر مجموعة من الشروط يجب توافرها في المتقدم للحصول على منحة 300 دينار تونس، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

الحصول على الجنسية التونسية.

الإقامة بشكل دائم على الأراضي التونسية.

عدم تجاوز الحد الأدنى المعلن عنه للأجور في تونس. أي لا يزيد دخل المتقدم عن 180 دينار في الشهر.

كما يشترط أن يكون المتقدم غير مسجل في أي من الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص.

بالإضافة إلى ذلك يشترط أن يكون المتقدم من طبقة محدودي الدخل.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في منحة 300 دينار تونس

بالإضافة إلى تطبيق الشروط المنصوص عليها من قبل الجهات المعنية يتوجب إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم والمتمثلة في الآتي: